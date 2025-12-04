Naši Portali
SMANJENA VIDLJIVOST

HAK upozorava vozače na oprez: Gužva je na zagrebačkoj obilaznici i istarskom ipsilonu

Zagreb: Zbog sajma knjiga nastaju velike gužve u prometu
04.12.2025.
Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju veća je opasnost od odrona. Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima

Vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje zbog veće gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca te u zoni radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, izvijestili su u četvrtak ujutro iz Hrvatskog auto-kluba (HAK). Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Iz HAK-a su naglasili da je potreban dodatan oprez i strpljenje.

Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju veća je opasnost od odrona. Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i zbog najavljene susnježice i snijega u gorju ne kreću na put bez zimske opreme. U  prekidu je katamaranska liniji Ubli-Korčula-Dubrovnik.
