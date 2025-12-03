Milijunski radovi na ulazu u Zagreb: Jedno od najprometnijih čvorišta ide u rekonstrukciju, imamo detalje

Oko 10 i pol milijuna eura trebali bi koštati radovi na prvoj fazi rekonstrukcija i dogradnja čvora Zagreb Zapad, popularno zvanog Jankomir, a Hrvatske autoceste upravo su raspisale natječaj kojim se traže izvođači radova. Ova faza, naime, fokusira se na čvor Rakitje, a radovi među ostalim obuhvaćaju izgradnju novog kraka za smjer Rakitje (Ježdovec) – Bregana, te rekonstrukciju postojećeg T-raskrižja u kružno raskrižje s tri privoza. Novi krak, napominje se u projektnoj dokumentaciji, omogućiti će ulaz na autocestu, a uklapa se na kolnik postojeće izlazne rampe čvora Rakitje u duljini od cca 276 m. Prometnica se zatim odvaja od postojećeg kolnika i spušta prema autocesti.

Rekonstrukcija u čvoru Rakitje s južne strane obuhvaća izgradnju novog kraka koji će služiti za izlaz s autoceste A3, izmještanje postojećeg kraka koji omogućava ulaz na autocestu A3 te rekonstrukciju raskrižja županijske ceste ŽC 3064, Ježdovečke ulice i Kerestinečke ulice u kružni tok s četiri privoza.

– Radovi će se izvoditi u tri smjene, 24 (dvadesetčetiri) sata dnevno, sve dane u tjednu, uključujući subote, nedjelje i državne blagdane. Subote, nedjelje i državni blagdani smatraju se radnim danima i ulaze u ukupni rok izvođenja od 540 radnih dana. Radovi u trasi autoceste se ne mogu izvoditi u periodu turističke sezone (od 15.06. do 15.09.), kada se promet mora odvijati u punom profilu (širini) autoceste – napominje se u tekstu natječaja.

Trasa dvosmjerne rampe s južne strane čvora Rakitje na jednom mjestu prelazi preko potoka Brvnica, pa će se u sklopu ovog projekta dio potoka izmjestiti, a iznad njega izgradit će se most. Što se tiče novog kružnog toka u Ježdovcu, u njegovoj blizini planirana je i biciklističko-pješačka staza, Autobusna stajališt će se premjestiti te će se izgraditi nova ugibališta. Prijave na natječaj otvorene su do 8. siječnja 2026. godine.

Ovaj projekt, podsjetimo, usko je povezan sa najavljenim zahvatom proširenje zagrebačke obilaznice koja bi trebala dobiti novi trak. U priopćenju Hrvatskih autocesta navodi se kako je riječ o zahvatu koji, osim potpune rekonstrukcije i proširenja kolnika, zahtjeva rušenje postojećeg i izgradnju novog mosta Dubava u trupu autoceste, kako bi se postiglo kontinuirano proširenje, ali i ispunili zahtjevi suvremenih tehničkih propisa za konstrukcije. Radovi bi trebali početi sljedeće godine, previđeno trajanje izvođenja radova je 18 mjeseci, dok je procijenjena vrijednost projekta 42 milijuna eura.