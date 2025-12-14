Bogatim Jugoslavenima ovaj zakon nije predstavljao problem: Evo što se događalo prvog dana zabrane

U osvit 80-ih godina prošlog stoljeća na brdovitom Balkanu, jedna je odluka Saveznog izvršnog vijeća preko noći promijenila stil života jugoslavenskih građana. Tisak je bio preplavljen oglasima poput ovog, objavljenog u Večernjem listu: "Muškarac srednjih godina, visok 180, ne pije, ne puši, s riješenim stambenim pitanjem, traži poznanstvo s djevojkom ili rastavljenom koja ima parni broj na tablici automobila. Godine nisu bitne!"



Naime, na snagu je u svibnju 1979. stupio Zakon o ograničenju kretanja motornih vozila koji je sa sobom donio neka dotad neviđena pravila. Prvog dana zabrane u promet nisu mogla vozila koja su imala zadnji neparni broj. Idućeg dana na cestu nisu mogla ona s parnim. Za vikend, ponovno zbrka: jedne subote mogli su voziti neparni, druge subote parni brojevi. Bila su to vremena kada više nitko nije pitao za zdravlje, nego: "Jesi li par ili nepar?" Razlog za pomutnju bila je, dakako, nestašica goriva koja se nije rješavala stalnim poskupljenjem nego ravnopravnom podjelom tereta na sve građane.