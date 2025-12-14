U osvit 80-ih godina prošlog stoljeća na brdovitom Balkanu, jedna je odluka Saveznog izvršnog vijeća preko noći promijenila stil života jugoslavenskih građana. Tisak je bio preplavljen oglasima poput ovog, objavljenog u Večernjem listu: "Muškarac srednjih godina, visok 180, ne pije, ne puši, s riješenim stambenim pitanjem, traži poznanstvo s djevojkom ili rastavljenom koja ima parni broj na tablici automobila. Godine nisu bitne!"
Naime, na snagu je u svibnju 1979. stupio Zakon o ograničenju kretanja motornih vozila koji je sa sobom donio neka dotad neviđena pravila. Prvog dana zabrane u promet nisu mogla vozila koja su imala zadnji neparni broj. Idućeg dana na cestu nisu mogla ona s parnim. Za vikend, ponovno zbrka: jedne subote mogli su voziti neparni, druge subote parni brojevi. Bila su to vremena kada više nitko nije pitao za zdravlje, nego: "Jesi li par ili nepar?" Razlog za pomutnju bila je, dakako, nestašica goriva koja se nije rješavala stalnim poskupljenjem nego ravnopravnom podjelom tereta na sve građane.
Bogatim Jugoslavenima ovaj zakon nije predstavljao problem: Evo što se događalo prvog dana zabrane
Novi režim posebno je teško pao onima koji su voljeli zaviriti u čašicu. Uđeš u birtiju s "parnim tablicama", ali iza ponoći našao si se u prekršaju
Eh to su bila vremena komunističkog raja , kad je i novi pony bicikl rijetko tko mogao kupiti na kredit od 6. mjeseci. A ako nisi ustao u 6. ujutro ostao si bez kruha.
Kćer penzionisanog vojnog lica nastoji nas što više zmazat sa balkanskom kaljužom u kojoj se koprca
Ma bajna država, za njom još kmeče Borićke, Oreškovićke, Dončićke, Bauci, Ahmetovićke, Tomaševići.... Par nepar partizanija