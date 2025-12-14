Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
BAJNE OSAMDESETE

Bogatim Jugoslavenima ovaj zakon nije predstavljao problem: Evo što se događalo prvog dana zabrane

Autor
Renata Rašović
14.12.2025.
u 15:54

Novi režim posebno je teško pao onima koji su voljeli zaviriti u čašicu. Uđeš u birtiju s "parnim tablicama", ali iza ponoći našao si se u prekršaju

U osvit 80-ih godina prošlog stoljeća na brdovitom Balkanu, jedna je odluka Saveznog izvršnog vijeća preko noći promijenila stil života jugoslavenskih građana. Tisak je bio preplavljen oglasima poput ovog, objavljenog u Večernjem listu: "Muškarac srednjih godina, visok 180, ne pije, ne puši, s riješenim stambenim pitanjem, traži poznanstvo s djevojkom ili rastavljenom koja ima parni broj na tablici automobila. Godine nisu bitne!"

Naime, na snagu je u svibnju 1979. stupio Zakon o ograničenju kretanja motornih vozila koji je sa sobom donio neka dotad neviđena pravila. Prvog dana zabrane u promet nisu mogla vozila koja su imala zadnji neparni broj. Idućeg dana na cestu nisu mogla ona s parnim. Za vikend, ponovno zbrka: jedne subote mogli su voziti neparni, druge subote parni brojevi. Bila su to vremena kada više nitko nije pitao za zdravlje, nego: "Jesi li par ili nepar?" Razlog za pomutnju bila je, dakako, nestašica goriva koja se nije rješavala stalnim poskupljenjem nego ravnopravnom podjelom tereta na sve građane.

Ključne riječi
krijumčarenje Naftna kriza inflacija nestašica tablice

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Appsallar
Appsallar
15:59 14.12.2025.

Ma bajna država, za njom još kmeče Borićke, Oreškovićke, Dončićke, Bauci, Ahmetovićke, Tomaševići.... Par nepar partizanija

Avatar Navijač
Navijač
16:15 14.12.2025.

Eh to su bila vremena komunističkog raja , kad je i novi pony bicikl rijetko tko mogao kupiti na kredit od 6. mjeseci. A ako nisi ustao u 6. ujutro ostao si bez kruha.

LU
Lukeruk
15:59 14.12.2025.

Kćer penzionisanog vojnog lica nastoji nas što više zmazat sa balkanskom kaljužom u kojoj se koprca

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bedekovčina: U obiteljskoj kući ubio ženu, a zatim presudio sebi
POČINITELJ OTPRIJE POZNAT POLICIJI?

Tuga nakon femicida u Zagorju: 'Članovi obitelji rekli su da ništa nije upućivalo na ovakvu tragediju'

Pretragom terena policijski službenici pronašli su mrtvo tijelo 43-godišnjaka koji je počinio suicid vatrenim oružjem. Mrtva tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu", rekao je Zoran Lončar, glasnogovornik PU krapinsko-zagorske. Od lokalnih vlasti se doznaje da je ubijena 39-godišnja žena majka četvero djece, od kojih je troje maloljetno.

U SARAJEVU

Društvo koje brine za očuvanje hrvatske kulturne baštine u BiH dodijelilo godišnja priznanja, evo tko su dobitnici

Hrvatsko kulturno društvo Napredak tradicionalnim je svečanim božićnim koncertom u Narodnom kazalištu Sarajevo potvrdilo svoju trajnu misiju očuvanja i promicanja hrvatske kulturne baštine u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, a u sklopu večeri dodijeljena su i visoka priznanja Zvonki Milasu, Gordanu Grliću Radmanu i Draganu Čoviću za doprinos radu Društva i očuvanju hrvatskog identiteta.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!