OPASNOST U STADU

Krivac ilegalni ovan: Kako je kuga malih preživača ušla u Hrvatsku i što sada slijedi

Pula: Ovce na ispaši
Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.12.2025.
u 17:09

U slučaju širenja bolesti odredit će se veće zone i ograničenja koja će se kontinuirano prilagođavati situaciji na terenu.

U Hrvatskoj je jučer po prvi put potvrđena kuga malih preživača. Hrvatski veterinarski institut utvrdio je bolest u uzorcima ovaca s gospodarstva u naselju Bogdanovići u općini Prgomet, Splitsko-dalmatinska županija. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva o pojavi bolesti obavijestilo je Europsku komisiju, države članice EU i treće zemlje putem elektroničkog sustava prijave bolesti životinja.

Prema neslužbenim informacijama portala 24sata, bolest je zahvatila 26 ovaca koje su odmah usmrćene i poslane na uništavanje u zagrebačku Agroproteinku. Ministarstvo sumnja da je virus dospio do životinja zbog ilegalnih radnji. Neslužbeno se doznaje da je vlasnik ilegalno uvezao ovna koji nije bio registriran kako bi služio za rasplod stada. Međutim, donio je i bolest. Državni inspektorat uskoro će se službeno oglasiti, ali zasad nema potvrde o širenju bolesti jer u blizini mjesta izbijanja nema drugih stada. Vlasnik ima pravo na tržišno obeštećenje svih registriranih ovaca koje su usmrćene.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da će po prikupljanju svih potrebnih informacija odrediti zonu ograničenja. Bit će definirana zona zaštite minimalno 3 kilometra oko zaraženog objekta i zona nadziranja minimalno 10 kilometara, a prema epidemiološkoj situaciji mogu se odrediti i dodatne zone. U zonama ograničenja primjenjuju se posebne mjere za premještanje životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, popisi objekata i dodatno nadziranje. U slučaju širenja bolesti odredit će se veće zone i ograničenja koja će se kontinuirano prilagođavati situaciji na terenu.

Ključne riječi
epidemija Kuga malih preživača ovce

Komentara 3

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
17:25 14.12.2025.

Nije ovan kriv nego neki sirijac

BI
Biver
17:31 14.12.2025.

Još nije potpuno jasno je li strani radnici prvo dobivaju kugu od stoke ili stoka od njih.

Avatar STRIKOMAN
STRIKOMAN
18:22 14.12.2025.

Ilegalno uvezao ovna zaraženog ISIL-om, a sad će od države dobiti još i nagradu za lešine poslane Grlić-Radmanu na stručnu obradu.

