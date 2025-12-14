Usluga će i dalje, kažu vladajući, biti među jeftinijima u Hrvatskoj

Puno se gradova može pohvaliti poskupljenjima koje donosi svojim sugrađanima s početkom iduće godine, a odnose se mahom na poskupljenja komunalne naknade, vode ili odvoz I zbrinjavanje otpada. Po pitanju ove zadnje usluge Grad Rijeka je predložio, a Gradsko vijeće kroz proračun Grada I potvrdilo, svojim će građanima u najvećem postotku podići cijenu te gradske usluge, pa će od prvog dana 2026. godine plaćati čak 70 posto skuplji fiksni dio računa Čistoće i 60 posto varijabilni dio računa koji se odnosi na broj pražnjenja njihovih kanti s otpadom. Razlog je, tvrdi gradonačelnica Iva Rinčić, porast troškova poslovanja koje Čistoća mora podmirivati, a koji su od 2022. do danas značajno povećani zbog čega je poslovanje, po sadašnjim cijenama, neodrživo.

Poskupljenjem će, primjerice, ukupni račun za korisnike s četiri člana kućanstva biti veći oko 5 do 10 eura na mjesec. i s tim poskupljenjem, kazala je Rinčić, Riječani neće plaćati najskuplju uslugu zbrinjavanja otpada, već će Rijeka biti među gradovima s najpovoljnijim cjenikom. On će pak, ubuduće izgledati ovako; cijena za jedno pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada, za spremnik od 30 litara, raste sa 0,36 na 0,59 eura bez PDV-a ili za 63,89 posto, na ukupno 0,67 eura. Za spremnik od 80 litara cijena raste za 59,18 posto, na ukupno 1,76 eura. Za spremnik od 120 litara također za 59,18 posto, na ukupno 2,64 eura, a za ostale veće spremnike cijena raste također oko 60 posto.

Povećala bi se i cijena obvezne minimalne javne usluge, tj. fiksnog dijela cijene. Za kućanstvo bi se cijena povećala sa 8,24 eura na 14 eura s PDV-om, a za korisnike koji nisu kućanstva s 23,18 eura na minimalno 26,97 do maksimalno 107,85 eura s PDV-om. S druge, pak strane, za korisnike koji nisu kućanstvo, dakle za poslovne subjekte, cijena će biti smanjena pa bi, primjerice, korisnik koji ima jednu zaposlenu osobu ili je površina obračunskog mjesta manja od 20 četvornih metara, ostvario popust od 71,58 eura na cijenu obvezne minimalne javne usluge te bi ona iznosila 23,86 eura na mjesec bez PDV-a. Korisnik koji ima do ukupno 10 zaposlenih osoba ili je površina obračunskog mjesta manja od 1000 četvornih metara, ostvario bi popust od 47,72 eura.

Poskupljenje je na sjednici Gradskog vijeća, kao I gradski proračun, podržan sa 16 glasova za, 11 protiv i troje suzdržanih. Poskupljenje su podržali vijećnici centrističke koalicije koja podržava Ivu Rinčić, nezavisni vijećnici s liste Marka Filipovića, vijećnici Mosta i Enea Dessardo, protiv su bili vijećnici HDZ-a, Možemo i PGS-a, dok je troje vijećnika SDP-a bilo suzdržano.

Da je poskupljenje nužno na sjednici je upozorio zamjenik gradonačelnice Vedran Vivoda koji je rekao da bez povećanja cijena usluge Čistoću čeka stečaj budući da je već sada gubitak poslovanja preko četiri milijuna eura.

Financijska analiza pokazala je da troškovi rastu, a zadnje poskupljenje usluga Čistoće bilo je 2022. godine. U međuvremenu su rasle plaće radnika, ali i operativni troškovi. Cijeli sustav u Hrvatskoj ne stoji na zdravim nogama i puno je sredina koje imaju ovakav problem. Cijene stakla, plastike i papira padaju, a nekada se njihov odvoz i naplaćuje. Krenuli smo prije dvije godine s implementacijom individualizacije odvoza otpada, ali on nije uspostavljen u cijelom gradu i trenutno smo na 50 posto provođenja programa. Građani uspješno recikliraju otpad i idemo u dobrom smjeru. Treba uvesti individualizirani pristup, ali to ima svoju cijenu. Povećan je broj tura i novih vozila, povećali su se kilometri, a narastao je značajno i broj spremnika. Sve je to rezultiralo povećanim troškovima. Financijski model ne može pratiti značajno povećanje troškova i zato je potrebna korekcija cijene. Mislimo da je povećanje prihvatljivo jer i dalje ostajemo jeftiniji od jedinica lokalne samouprave u okruženju. Nažalost, ovo je jedini način za spas Čistoće. Kada odluka ne bi bila prihvaćena, Čistoća bi završila u stečaju – pojasnio je dogradonačelnik V. Vivoda.

Iz riječkog HDZ-a poručuju da takvu odluku nisu mogli podržati jer smatraju da je poskupljenje preveliko.

HDZ nije podržao ni prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2026. godinu, kao i projekcije 2027. i 2028. godinu jer je isti nastavak politike bivšeg gradonačelnika Marka Filipovića, odnosno SDP-a. Gradski se proračun povećava ponajprije zahvaljujući porezima na rad, dok istodobno padaju prihodi od imovine te prihodi iz vanjskih proračuna, dakle oni koji ovise o sposobnosti gradske vlasti da kvalitetno osmisli, pripremi i provede projekte – poručuju iz HDZ-a.

Ističu da je, po pitanju nestvarnog poskupljenja Čistoćine javne usluge prikupljanja otpada za čak 70 posto doneseno bez revizije poslovanja i bez podataka koji su preduvjet za donošenje zakonite odluke koja pretpostavlja primjenu načela „onečišćivač plaća“.

Trošak zbrinjavanja otpada u Rijeci sve više pada na teret kućanstava. Moguće je, međutim, da građani Rijeke snose i dio troška zbrinjavanja otpada u cijelom riječkom prstenu. Bojan Jurdana, direktor Čistoće je na Gradskom vijeću iznio podatak da Čistoća mora prikupljati otpad iz oko 70 000 spremnika, a od toga je 20 000 u gradu Rijeci. Iako je u gradu Rijeci manje od trećine spremnika, na njima Čistoća ostvari više od dvije trećine svojih prihoda. Nažalost i gradonačelnica Rinčić prihvaća nezakoniti koncept zbrinjavanja otpada na razini pravno nepostojećeg „prstena” umjesto da se javna usluga sagledava barem financijski na razini grada kako to nalaže Zakon o gospodarenju otpadom. Usvojeno je enormno povećanje cijene javne usluge iako se u šest mjeseci nove vlasti, u Čistoći „nije pomaknula ni pepeljara sa stola”. Prije dizanja cijena trebalo je utvrditi stvarno stanje Čistoće pa između ostalog i npr. kakvi su to poštanski troškovi od 250.000 € iako Poslovni sustavi vrše objedinjenu naplatu i za to se još plaća 108.000 €. Nije utvrđeno ni kakvi su to troškovi za intelektualne usluge u koje ubrajamo i trošak Poslovnih sustava u iznosu većem od 600.000 €, a problematično je i davanje suglasnosti na povećanje varijabilnog dijela cijene od 60 %. Iz varijabilnog dijela cijene se podmiruju samo troškovi zbrinjavanja otpada odnosno troškovi Marišćine. Svi drugi troškovi podmiruju se iz fiksnog dijela cijene pa je jasno da se ne radi o opravdanom povećanju cijene. Proračun u Filipovićevom duhu i nova poskupljenja Čistoće izglasali su upravo vijećnici njegove liste i liste gradonačelnice Rinčić, koja je donedavno žestoko istupala upravo protiv takve politike – poručuju iz riječkog HDZ-a.