Piloti HRZ-a Black Hawkom spasili Djeda Božićnjaka: Mališani svima uputili najljepše želje za Božić

Uoči Božića, pripadnici 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera u vojarni „Lučko“ priredili su posebno iznenađenje za djecu svojih kolega. Djed Božićnjak sletio je Black Hawkom u vojarnu, podijelio darove i razveselio mališane. „Došao sam do Lučkog s Rudolfom, a poslije me ekipa iz HRZ-a pokupila jer su moji sobovi jako umorni. Sretan vam Božić svima”, poručio je kako obavještava MORH.

Pilotkinja HRZ-a opisala je iskustvo kao jedno od najdražih u karijeri: „Odradila sam jednu od najdražih helikopterskih zadaća. Spasili smo Djeda Božićnjaka i ove godine i podijelili smo darove djeci. Najbitnije je da se družimo i lijepo provedemo ove blagdane u krugu svojih bližnjih.”

Jedna djevojčica, koja je dočekala Djeda Božićnjaka, podijelila je svoju božićnu želju: „Želim samo da svi budu zdravi i da lijepo provedu Božić.” U vojarni „Lučko” djeca su pjevala božićne pjesme i uživala u druženju s pripadnicima HRZ-a te omiljenim gostom.