Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
BLAGDANSKO IZNENAĐENJE

Piloti HRZ-a Black Hawkom spasili Djeda Božićnjaka: Mališani svima uputili najljepše želje za Božić

Foto: MORH
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
14.12.2025.
u 16:58

U vojarni „Lučko“ djeca su pjevala božićne pjesme i uživala u druženju s pripadnicima HRZ-a te omiljenim gostom.

Uoči Božića, pripadnici 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera u vojarni „Lučko“ priredili su posebno iznenađenje za djecu svojih kolega. Djed Božićnjak sletio je Black Hawkom u vojarnu, podijelio darove i razveselio mališane. „Došao sam do Lučkog s Rudolfom, a poslije me ekipa iz HRZ-a pokupila jer su moji sobovi jako umorni. Sretan vam Božić svima”, poručio je kako obavještava MORH.

Pilotkinja HRZ-a opisala je iskustvo kao jedno od najdražih u karijeri: „Odradila sam jednu od najdražih helikopterskih zadaća. Spasili smo Djeda Božićnjaka i ove godine i podijelili smo darove djeci. Najbitnije je da se družimo i lijepo provedemo ove blagdane u krugu svojih bližnjih.”

Jedna djevojčica, koja je dočekala Djeda Božićnjaka, podijelila je svoju božićnu želju: „Želim samo da svi budu zdravi i da lijepo provedu Božić.” U vojarni „Lučko” djeca su pjevala božićne pjesme i uživala u druženju s pripadnicima HRZ-a te omiljenim gostom.

Ključne riječi
djeca Black Hawk Djed Božićnjak hrz Božić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bedekovčina: U obiteljskoj kući ubio ženu, a zatim presudio sebi
POČINITELJ OTPRIJE POZNAT POLICIJI?

Tuga nakon femicida u Zagorju: 'Članovi obitelji rekli su da ništa nije upućivalo na ovakvu tragediju'

Pretragom terena policijski službenici pronašli su mrtvo tijelo 43-godišnjaka koji je počinio suicid vatrenim oružjem. Mrtva tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu", rekao je Zoran Lončar, glasnogovornik PU krapinsko-zagorske. Od lokalnih vlasti se doznaje da je ubijena 39-godišnja žena majka četvero djece, od kojih je troje maloljetno.

U SARAJEVU

Društvo koje brine za očuvanje hrvatske kulturne baštine u BiH dodijelilo godišnja priznanja, evo tko su dobitnici

Hrvatsko kulturno društvo Napredak tradicionalnim je svečanim božićnim koncertom u Narodnom kazalištu Sarajevo potvrdilo svoju trajnu misiju očuvanja i promicanja hrvatske kulturne baštine u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, a u sklopu večeri dodijeljena su i visoka priznanja Zvonki Milasu, Gordanu Grliću Radmanu i Draganu Čoviću za doprinos radu Društva i očuvanju hrvatskog identiteta.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!