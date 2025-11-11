Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
UGROŽENI LETOVI I SATELITI

Najveća solarna baklja pogodila Zemlju i ugrozila letove, satelite! Slijedi novi udar, strahuje se od globalnog nestanka struje

Foto: pixabay
VL
Autor
Večernji.ba
11.11.2025.
u 20:47

Znanstvenici NOAA-e prate moguće izbacivanje koronalne mase (CME), ogroman oblak solarnog materijala i magnetskih polja koji se kreće brzinom od oko 4800 kilometara u sekundi.

Znanstvenici NOAA-e prate moguće izbacivanje koronalne mase (CME), ogroman oblak solarnog materijala i magnetskih polja koji se kreće brzinom od oko 4800 kilometara u sekundi. Sunce je eruptiralo u masivnoj solarnoj baklji, najvećoj ove godine, šaljući val solarne aktivnosti koji bi mogao utjecati na Zemlju počevši od danas, prenosi Daily mail. Snažna baklja klase X5.1, koja je sposobna j poremetiti rad satelita, visokofrekventne radio signale i letove na velikim visinama, izbila je danas na površini Sunca.

Ova solarna baklja prouzročila je radio prekide diljem Europe Afrike negdje oko 5 sati ujutro po istočnom vremenu, nakratko utječući na letove, plovidbu, hitne službe, GPS, radarske i satelitske komunikacije, piše Večernji.ba. Dužnosnici su upozorili kako su čestice visoke energije koje stižu sa Sunca aktivirale upozorenja na radijaciju. Putnici i posade zrkoplova koji lete iznad polarne polutke na velikim visinama mogu se suočiti s nešto povećanom izloženošću radijaciji. Sateliti u niskoj Zemljinoj orbiti, posebice oni koji lete na putanjama iznad polova, osjetljivi su na privremene električne poremećaje.

Znanstvenici NOAA-e prate moguće izbacivanje koronalne mase (CME), ogroman oblak solarnog materijala i magnetskih polja koji se kreće brzinom od oko 4800 kilometara u sekundi. Ako se kreće prema zemlji, koronalna masa bi mogla izazvati snažnu geomagnetsku oluju, poremetiti Zemljino magnetsko polje tijekom noći s utorka na srijedu. 

Riječ je o sunčevoj baklji koja se dogodila sa sunčeve pjege AR4274, koja je posljednjih dana bila izuzetno aktivna, uzrokujući još dvije značajne solarne baklje 9. i 10. studenog. Sunčeve pjege su privremene, tamnije mrlje na površini Sunca koje su hladnije od okolnih područja. Svemirska znanstvenica Steph Yardley opisala je solarnu aktivnost kao 'ne baš čestu', napominjući kako su ove energetske čestice sa Sunca toliko jake da ih zemaljski detektori mogu detektirati. 'Zabilježeno ih je 75 od 1942.', objavila je na mreži X.

Ključne riječi
sunce svemir solarna baklja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja