Najveća solarna baklja pogodila Zemlju i ugrozila letove, satelite! Slijedi novi udar, strahuje se od globalnog nestanka struje

Znanstvenici NOAA-e prate moguće izbacivanje koronalne mase (CME), ogroman oblak solarnog materijala i magnetskih polja koji se kreće brzinom od oko 4800 kilometara u sekundi. Sunce je eruptiralo u masivnoj solarnoj baklji, najvećoj ove godine, šaljući val solarne aktivnosti koji bi mogao utjecati na Zemlju počevši od danas, prenosi Daily mail. Snažna baklja klase X5.1, koja je sposobna j poremetiti rad satelita, visokofrekventne radio signale i letove na velikim visinama, izbila je danas na površini Sunca.

Ova solarna baklja prouzročila je radio prekide diljem Europe i Afrike negdje oko 5 sati ujutro po istočnom vremenu, nakratko utječući na letove, plovidbu, hitne službe, GPS, radarske i satelitske komunikacije, piše Večernji.ba . Dužnosnici su upozorili kako su čestice visoke energije koje stižu sa Sunca aktivirale upozorenja na radijaciju. Putnici i posade zrkoplova koji lete iznad polarne polutke na velikim visinama mogu se suočiti s nešto povećanom izloženošću radijaciji. Sateliti u niskoj Zemljinoj orbiti, posebice oni koji lete na putanjama iznad polova, osjetljivi su na privremene električne poremećaje.

Ako se kreće prema zemlji, koronalna masa bi mogla izazvati snažnu geomagnetsku oluju, poremetiti Zemljino magnetsko polje tijekom noći s utorka na srijedu.

Riječ je o sunčevoj baklji koja se dogodila sa sunčeve pjege AR4274, koja je posljednjih dana bila izuzetno aktivna, uzrokujući još dvije značajne solarne baklje 9. i 10. studenog. Sunčeve pjege su privremene, tamnije mrlje na površini Sunca koje su hladnije od okolnih područja. Svemirska znanstvenica Steph Yardley opisala je solarnu aktivnost kao 'ne baš čestu', napominjući kako su ove energetske čestice sa Sunca toliko jake da ih zemaljski detektori mogu detektirati. 'Zabilježeno ih je 75 od 1942.', objavila je na mreži X.