UŽIVO Plenković Marasu: Ima puno više da se počisti oko vas, govorite gluposti

Nakon jednomjesečne stanke, zastupnici su se vratili u Sabor. Sjednica je počela aktualnim prijepodnevom tijekom kojeg premijeru Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima zastupnici postavljaju pitanja.

Tijek događaja:

12:00 - "Što se tiče vaših aluzija na kaznena djela. Tu postoje načela. Svatko tko napravi kaznena djela mora odgovarati. U svakom slučaju za svako od tih djela vodili su se procesi. Sustav funkcionira. Nema anarhije", odgovorio je Plenković zastupniku Peđi Grbinu koji je pitao o nekim slučajevima organiziranog kriminala.

"Vidim da vi za razliku od vaših kolega pratite rasprave u EP. To je dojam koji ostavljate vi i vaš čelnik stranke. Mi nismo izgradili žilet žice, nismo gradili barikadu", kazao je Plenković.

Maras se javio za povredu Poslovnika. ''O čemu vi govorite premijeru, s kim se vi svađate? S građanima? Dajte dođite sebi'', rekao je Maras. Jandroković mu je rekao da to nije točno. "Nećete vi procjenjivati kako će netko odgovarati. Građani se procijeniti kakav je odgovor. To nije tema. To je odgovor na zastupničko pitanje", kazao je Jandroković Marasu.

"Njegov nastup se razlikuje od onog Kolinde Grabar-Kitarović jedino od toga da nije obećao plaću od 8000 eura. On ne može govoriti o svojim uspjesima jer on svojih uspjeha nema. Priznali ste da je i za taj nesretni Uljanik jamstva davala i vaša Vlada. Godinu dana niste ništa poduzeli oko Uljanika", kazao je Grbin premijeru nezadovoljan odgovorom.

11:27 - "Zagreb je glavni grad RH i da, nažalost, građani su svjesni koalicije koju imamo, guše se građani u smeću. Bandić je dao da kod premijera očiste. Katastrofalno je zagađenje zraka, u pripremi je otimačina javnog dobra. Do kada ćete vi podržavati Bandića bez kojeg nema vlasti ni na državnoj niti na lokalnoj razini. Posjeli ste Bandića i Jelenića da ćaskaju, da valjda pokušaju dogovoriti kako da se izvuče iz korupcijskih afera. Do kada Plenkoviću, do kada ćete maltretirati Zagrepčane i Zagrepčanke", pitao je zastupnik Gordan Maras premijera.

Mislim da je ovo jubilarni 20 put da vi stalno želite razgovarati o predstavničkom tijelu koje nije Sabor. To smo već naučili. Koliko se ja sjećam do kada ćete vi surađivati s gospodinom Beljakom. Vi meni odgovorite do kada ćete vi surađivati s njim. Što se tiče da je gradonačelnik naredio da se očisti oko moje kuće, ima puno više da se počisti oko vas. Osim što govorite laži i neistine, govorite gluposti", kazao je Plenković Marasu.

"Vaše banalizacije, trivijalizacije, ne smeta što kritizirate nas. Mi za razliku od vas koji smo za Europu nismo trivijalizirali uspjeh u Europi. Što se tiče suradnje u Zagrebu tamo ta pitanja postavljate", dodao je Plenković.

"Žao mi je što kopirate gospodina Brkića. Tu se neka nova suradnja budi. Govorite o predsjedanju EU o vrhovnom postignuću. Došao je red na nas. Vas ljuti ponašanje SDP-a, pa SDP je pobijedio na izborima, Hvala Bogu što su građani izabrali Zorana Milanovića, i nadam se da će i vas uskoro poslati u oporbu", kazao mu je Maras.

10:30 – Zastupnik Davor Bernardić govorio je o ubojstvu u Splitu te o slučaju iznude bivšeg policijskog inspektora.

"Građani vide da im institucije ne mogu pružiti sigurnost, izgubili su povjerenje u policiju, DORH, pravosuđe i ovu Vladu. Ne mogu gledati nasilnike i silovatelje koji šeću gradom. Što konkretno poduzimate da zaustavite ovaj kaos i nered", pitao je Bernardić.

"Ovakva generalizacija ne stoji. Hrvatska je po statistikama među sigurnijim članicama EU. Ne treba izdvajati iz konteksta, a na ovaj način kao da iskazujete razumijevanje za pokušaj anarhije. U Hrvatskoj anarhije biti neće. Policija je obavila niz operativnih akcija koja su završila uhićenjima, optužnicama. Ne dopuštam da se Hrvatskoj lijepi etiketa anarhije i nesigurnosti. Rad institucija mora biti pojačan", kazao je Plenković Bernardiću.

"Nije dobro da građani uzimaju pravdu u svoje ruke. Ne poduzimate ništa. Pogledajte što građani misle na ovo što se događa na hrvatskim ulicama, u Splitu. Pogledajte što misli vaš narod umjesto što se skrivate po Bruxellesu. Ljudi su izgubili povjerenje i zato iseljavaju cijele obitelji. Upravo ste za svoj izborni neuspjeh i poraz okrivili ljude koji su se iselili. Hvalili ste se velikim projektom 'Slavonija'. Vaša demografska politika doživjela je fijasko. Dok se vi šepurite po Bruxellesu, građani žive sve teže, osjećaju se nesigurno. Ono što vide, vide da vaš mandat od četiri godine može stati u dvije riječi – kaos i korupcija", kazao je Bernardić.

10:20 – Zastupnik Žarko Tušek postavio je također pitanje ministrici Vesni Bedeković o domu u Andraševcu.

"Odmah nakon tragičnog događaja štićenici su smješteni u odgovarajuće institucije, neki su se vratili u svoje obitelji. U ponedjeljak je obavljen inspekcijski nadzor. Doneseno je rješenje o zatvaranju doma te je podnesena kaznena prijava protiv vlasnice doma. Od županija su zatraženi podaci o domovima, a nakon toga će uslijediti analiza podataka", kazala je ministrica.

9:56 – Zastupnik Tomislav Žagar postavio je pitanje o domu u Andraševcu koji je izgorio, a smrtno je stradalo šest ljudi.

Premijer je izrazio sućut obiteljima poginulih. "Prvo, kroz novi zakon i kroz učinkovitiji inspekcijski nadzor moramo vidjeti ima li još ovakvih slučaja. Jesu li domovi izgrađeni prema pravilima. Kada to utvrdimo, nakon snimke stanja treba poboljšati i zakonski okvir i kontrolu domova", kazao je premijer. "Ovo je pouka iz ove velike tragedije. Ostali štićenici zbrinuti su i napravili smo baš sve da se ovakva situacija više ne ponovi", dodao je. Žagar je kazao da nije zadovoljan odgovorom.

9:51 – "Javnost zanima zašto nije napravljena obdukcija tijela Siniše Palma, pročelnika u Virovitici koji je pod nerazjašnjenim okolnostima ubijen", pitao je zastupnik Ivan Pernar premijera. "Sustav je zakazao, nitko nije odgovarao", kazao je Pernar.

Što se tiče slučaja, to su pitanja koja treba postaviti DORH-u", odgovorio je premijer. Pernar je kazao da nije zadovoljan odgovorom jer nitko nije odgovarao za ovaj slučaj.

"Gubite izbore za izborima. Vi vodite u sunovrat državu. Obećavali ste brda i doline, sve je to tuga i jad", kazao je Pernar.

Beljak i Grmoja raspravljali su tijekom Plenkovićeva odgovora. Beljak je došao sjesti do Grmoje. "Kolega Beljak i kolega Grmoja, što je ovo", kazao je Jandroković. Grmoja je rekao da je Beljak došao do njega.

"Vratite se na svoje mjesto da ne smetate kolegi Grmoji", potom je rekao Jandroković. "Kolega Beljak, vratite se na svoje mjesto. Nepristojno ste se ponašali. Ne možete dobiti riječ", ponovio je Jandroković.

9:40 – Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na početku se zahvalio Kolindi Grabar-Kitarović na dosadašnjoj suradnji te je čestitao Zoranu Milanoviću na izboru za predsjednika Republike te mu poželio puno uspjeha.

- Prije 28 godina, 15. siječnja 1992., Hrvatska je postigla međunarodno priznanje svoje neovisnosti, njenu neovisnost i suverenost priznalo je svih 12 zemalja članica tadašnje Europske zajednice kojima su se istog dana pridružile Austrija, Bugarska, Kanada, Mađarska, Malta, Norveška, Poljska i Švicarska - rekao je Gordan Jandroković.

9:30 – Premijer Andrej Plenković stigao je u Sabor, gdje ga čeka ''rešetanje'' zastupnika. Za pitanja se prijavilo njih 40.

Poslijepodne će raspravljati o prijedlogu 31 oporbenog zastupnika da se pokrene postupak izglasavanja nepovjerenja ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak. Taj je zahtjev pokrenuo SDP, a potpisima su ga podržali zastupnici HSS-a, HSU-a i Živog zida.