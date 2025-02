UŽIVO Milanović nakon novog razdora s Banskim dvorima: 'Ovo su ozbiljne stvari, ovo je pitanje rata i mira'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjeluje na obilježavanju 25. obljetnice ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne. Tim povodom bit će uručene nagrade i pohvale pripadnicima Počasno-zaštitne bojne te beretke novim pripadnicima bojne. Milanović se obratio medijima te komentirao aktualne teme. "Ja sam tu, neću se pozivati na rezultate izbora kao gospodin Plenković tisuću puta. Evo, sad sam se pozvao, više neću. To je iza nas. Moramo surađivati, moramo izravno razgovarati o nekim stvarima, ne moramo stalno. Ne moramo se voljeti, niti se volimo, ali ovo nije 'love story', ovo je ozbiljan posao", rekao je Milanović i dodao: "Trebamo biti solidarni, lojalni, ne raditi nikome iza leđa."

"Ako se premijer i ja oko nečega ne slažemo, a Hrvatska se treba opredijeliti, u tom slučaju hrvatski predstavnik glasa suzdržano. To tako jedino može funkcionirati", istaknuo je Milanović. "Neke stvari moramo za budućnost dogovoriti. Inače, što se tiče jučerašnjeg događaja u NY-u, na kraju je bio buran dan, više nije ni bitno kako je Hrvatska glasala, glasala je sa svima ostalima. To bi trebalo biti pravilo, ali ne kategoričko pravilo. Ništa nas kategorički ne obvezuje. Ovo su ozbiljne stvari, ovo je pitanje rata i mira."

"Amerika je dobila novog predsjednika koji je radikalno drukčiji od svog prethodnika po svemu. Tu ima puno osobnoga između njih dvojice. Mnogo toga se na osobnoj razini prelamalo kroz Kijev i Ukrajinu zadnjih 10-15 godina", navodi Milanović. "Moramo im dati šansu da vidimo što hoće, drukčije ne možemo na kraju krajeva." Pitanje Ukrajine je, kako je naglasio, prvi put u tri godine došlo u Vijeće sigurnosti. "Nije vanjska politika da ponavljaš ono što govori Ursula von der Leyen ili povjerenica za vanjske poslove. To tako može svatko raditi."

Podsjetio je kako je prije par godina govorio kako je sukob u Ukrajini sukob Moskve i Washingtona preko grbače Ukrajine i da će se na kraju rješavati između njih. "To sam rekao nekoliko puta. Napravili smo prilog o tome, ali ga nismo objavili. To govorim već tri godine i sad se to događa. Osjećam se loše zato što sam dobro prognozirao." "Bit ću predsjednik najviše još pet godina. Ne želim imati šefa u Bruxellesu ili u Berlinu. Ne želim. Ako ima u Hrvatskoj ljudi koji to žele, neka kažu. To nije dizajn Europske unije", ističe.

Osvrnuo se i na slučaj Josipa Dabre, bivšeg ministra poljoprivrede. "Dabro se onako malo krkanski i opasno poigravao u dva navrata što smo vidjeli. Netko mu je to očito nasadio, netko s kim je bio blizak ranije. Ali, to su ljudski odnosi, ja u to ne mogu ulaziti. Sad ima li tu elemenata kažnjivosti? Mislim, ima. Treba li čovjeka kako se kaže u narodu 'čuzirati', to je pitanje. U kojoj funkciji je pritvaranje u ovom trenutku."

"Što će sad tu pritvor doprinijeti? Kakav utjecaj na svjedoke? Nema ni jednog razloga da se tog čovjeka pritvori. To se zove zastrašivanje." Uz to, Milanović je dodao: "DP me fakat nije podržao i Dabru ne znam, gledam što se događaja. Pozivam saborske zastupnike da razmišljaju o tim stvarima. To je odgovornost, to je teret, da nekad kažeš 'ne'. Ima puno situacija u životu treba reći 'ne'."

>>FOTO Ljudi se i dalje zafrkavaju na račun izbora. Ovo su najbolje šale s društvenih mreža>>