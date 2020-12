'Uzgoj božićne zvijezde počinje na ljeto'

Tijekom prosinca, a posebno pred božićne blagdane, božićna zvijezda jedan je od nezaobilaznih detalja mnogobrojnih domova širom Hrvatske. Radi se o biljci euforbiji koja je tijekom proteklih desetljeća postala jedan od omiljenih božićnih ukrasa koji krase prepoznatljivi crveni cvjetovi. Malo pak ljudi zna koliko je teško uzgojiti ovu biljku kao i da u Županji djeluje OPG Lucić Ivo koji je najveći slavonski uzgajivač božićnih zvijezda, ali i jedan od najvećih uzgajivača ove biljke u cijeloj Hrvatskoj.

Obiteljski posao

– To je jedan prekrasan cvijet koji je iznimno teško uzgojiti i koji od prvoga dana pa sve do trenutka kada ga se preda kupcu zahtijeva maksimalnu pažnju. Rad na uzgoju božićne zvijezde kruh je sa sedam kora – kaže Jasna Lucić koja s obitelji već desetak godina radi na uzgoju božićne zvijezde.

Pojašnjava kako rad na uzgoju božićne zvijezde započinje još u vrijeme ljeta kada nabavljaju sadnice iz Italije. U to vrijeme su velike vrućine pa se mora voditi računa o sjenilima kako sadnice ne bi uvenule. Sadnice sade u plasteniku gdje se mora 24 sata dnevno voditi računa o temperaturi. Ona tijekom noći ne smije pasti ispod 16 stupnjeva, a tijekom dana ne smije prijeći 24 stupnja. Kako bi im proizvodnja bila ekonomski isplativa, temperaturu održavaju loženjem peći na drva pa tako moraju svaka dva sata ložiti vatru. Kada je vruće, plastenik se mora i prozračivati. Uz to mora se voditi računa i o vodi, vlazi, kako se prskaju sadnice, vremenskim uvjetima te odrediti točno kada zvijezdu treba tretirati raznim sredstvima. Kada pak zvijezda bude spremna za prodaju, ona se ne smije držati na otvorenome, na hladnoći, nego što prije treba u toplo.

– Uz sve to neophodno je znati jako puno o toj biljci jer se samo tako može uspjeti. Jedan krivi korak može uništiti sve. Da bismo uspjeli u uzgoju, uključili smo cijelu obitelj tako da svatko radi koliko može. Po potrebi uzimamo i sezonske radnike – ističe Lucić.

OPG Lucić Ivo postao je tako glavni opskrbljivač božićnom zvijezdom gotovo cijele Slavonije. Njihov kapacitet iznosi 6000 sadnica i sve prodaju. Mogli bi i više prodati, ali trenutačno u ostalim plastenicima nemaju osigurane sve potrebne uvjete za uzgoj ove biljke. Kako bi uvijek zadovoljili zahtjeve kupaca, nastoje svake godine tržištu ponuditi neki novi proizvod. Više od 95 posto njihove proizvodnje čine božićne zvijezde s crvenim cvjetovima, koje su i najprodavanije, ali ima i onih s bijelim ili ružičastim cvjetovima, kao i onih s točkicama, pa crveno-bijelih… Ove godine kao novitet uveli su božićnu zvijezdu stablašicu koja je, kako kaže Lucić, idealna za velike prostore.

Bolji od uvoznih

– Sve to što radimo rezultira time da naše božićne zvijezde, ako ih se pravilno održava, domove naših kupaca ukrašavaju sve do Uskrsa. To je velika prednost domaće božićne zvijezde u odnosu na uvozne. To ljudi prepoznaju i zato nam se svake godine i vraćaju, a mi im to vraćamo kvalitetnim sadnicama i uvijek nekim novim proizvodima – ističe Lucić.

Inače, OPG Lucić Ivo u svojoj ponudi ima i maćuhice, krizanteme i druge vrste balkonskog i vrtnog cvijeća. Njihovi plastenici prostiru se na 2000 kvadrata, a sve to su gradili tijekom godina i bez kredita. Malo je poznato da uzgajivači cvijeća, unatoč zahtjevnim kulturama, ne mogu ostvariti nikakve poticaje.

