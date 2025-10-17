Uzbuna zbog nove epidemije kvrgave kože, vlasti zabrinute: Širi se na zapadu Europe

Francuska se suočava s novim valom epidemije kvrgave kože, vrlo zarazne virusne bolesti koja pogađa goveda i bivole, a posljednji slučajevi potvrđeni su u regiji Pyrenees-Orientales, blizu granice sa Španjolskom. Ova bolest, koju prenose insekti, širi se zapadnom Europom, izazivajući zabrinutost među poljoprivrednicima i vlastima zbog znatnih ekonomskih gubitaka prouzročenih smanjenjem proizvodnje mlijeka i ograničenjima u trgovini stokom. Prema podacima Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH), Francuska je do utorka prijavila 83 izbijanja zaraze, Italija 72, dok je Španjolska potvrdila devet slučajeva. Virus, koji povijesno pogađa Afriku i Bliski istok, prvi put se pojavio krajem lipnja na Sardiniji, a zatim se proširio na Francusku i Španjolsku. Nakon privremenog smirivanja situacije krajem kolovoza, zahvaljujući intenzivnoj kampanji cijepljenja, Francuska bilježi porast infekcija u listopadu, posebice u istočnim regijama Jura i Ain, te sada u pograničnoj zoni s Katalonijom.

Vlade Francuske, Italije i Španjolske uvele su stroge mjere u skladu s međunarodnim standardima, uključujući ograničenja kretanja stoke, ciljano uništavanje zaraženih životinja i pojačano veterinarsko praćenje. Unatoč tim naporima, poljoprivredni sindikat Confederation Paysanne kritizirao je vladin pristup, tvrdeći da "neodržive mjere" izazivaju paniku i potiču kretanja stoke koja olakšavaju širenje bolesti. Sindikat poziva na reviziju strategija kako bi se uravnotežila kontrola bolesti s ekonomskom održivošću stočarstva, piše Reuters.

Ponovna pojava kvrgave kože naglašava sve veću prijetnju epidemija životinjskih bolesti povezanih s klimatskim promjenama koje pogoduju prijenosu insekata. Istodobno, regija se bori i s virusom plavog jezika, koji pogađa ovce i goveda, dodatno opterećujući poljoprivredni sektor. Stručnjaci upozoravaju da bi bez brze i koordinirane prekogranične reakcije virus kvrgave kože mogao postati trajno prisutan u zapadnoj Europi.

Vlasti naglašavaju važnost budnosti i regionalne suradnje kako bi se spriječilo daljnje širenje. Poljoprivrednici, suočeni s gubicima i nesigurnošću, traže učinkovitije mjere i veću podršku kako bi zaštitili svoja stada i egzistenciju. Dok se Francuska i susjedne zemlje bore s ovom krizom, pitanje uravnoteženja zdravlja životinja, ekonomske stabilnosti i klimatskih izazova ostaje u središtu pozornosti.