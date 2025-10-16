Liječnici upozorili na simptom Covida koji traje 'više od 60 minuta': Jedan soj je dominatan

Zdravstvene vlasti Ujedinjenog Kraljevstva upozoravaju građane da budu oprezni zbog simptoma COVID-19 koji traju dulje od sat vremena, posebice novog, kontinuiranog kašlja, te da se samoizoliraju ako sumnjaju na zarazu. Prema najnovijim podacima Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA), u bolnicama diljem Engleske bilježi se porast slučajeva koronavirusa, pri čemu je varijanta XFG, poznata kao Stratus, trenutno najdominantniji soj. Uz nju, u posljednjih nekoliko tjedana u optjecaju je i varijanta NB.1.8.1, nazvana Nimbus.

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) ističe važnost ranog prepoznavanja simptoma kako bi se spriječilo širenje virusa. Jedan od ključnih pokazatelja je "novi, kontinuirani kašalj", opisan kao intenzivno kašljanje dulje od sat vremena ili tri i više epizoda kašljanja u 24 sata. Ostali simptomi uključuju visoku temperaturu, drhtavicu, gubitak ili promjenu osjeta mirisa ili okusa, kratkoću daha, umor, bolove u tijelu, glavobolju, bolno grlo, začepljen ili curenje nosa, gubitak apetita, proljev, mučninu ili povraćanje. Posebno se napominje da su varijante Stratus i Nimbus povezane s promuklim glasom i "posebno bolnom" grloboljom. NHS savjetuje građanima da ostanu kod kuće i izbjegavaju kontakt s drugima ako oni ili njihovo dijete imaju simptome i osjećaju se previše bolesno za uobičajene aktivnosti ili imaju visoku temperaturu. Povratak normalnim aktivnostima moguć je kada se osoba osjeća bolje i nema povišenu temperaturu. U slučaju pozitivnog testa na COVID-19 djeca i mladi trebali bi izbjegavati kontakt s drugima tri dana nakon dana testiranja, jer su obično kraće zarazni. Odrasli od 18 godina i stariji trebali bi ostati kod kuće pet dana nakon testiranja. Trebalo bi izbjegavati kontakte s osobama s oslabljenim imunitetom ili većim rizikom od teške bolesti preporučuje se 10 dana nakon testiranja.

Iako testiranje nije obavezno, zdravstvene vlasti naglašavaju važnost opreza kako bi se zaštitile ranjive skupine i spriječilo daljnje širenje virusa. Većina zaraženih osjeća se bolje unutar nekoliko tjedana, no za neke oporavak može potrajati dulje, a bolest može imati ozbiljnije posljedice, piše Belfast live.

HZJZ 14. listopada objavio je zadnje podatke oko Covida u Hrvatskoj. Kako stoji u izvješću u 41. kalendarskom tjednu (tjedan od 6. do 12. listopada 2025.) u sustav prijavljivanja zaraznih bolesti zaprimljeno je 1314 prijava COVID-19. Prema trenutno dostupnom izvještaju, u 41. kalendarskom tjednu zabilježene su dvije prijave smrtnih ishoda od COVID-19 od kojih je jedan nastupio u tjednu ranije.