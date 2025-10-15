Naši Portali
NOVE PRIJETNJE ČEKAJU IZA UGLA

WHO, EU i znanstvenici upozoravaju: Nije pitanje hoće li, nego kada će izbiti nova pandemija

Autor
Vedran Balen
15.10.2025.
u 17:48

Na popisu prioritetnih bolesti koje WHO smatra potencijalnim okidačima pandemije nalaze se ebola, zika i krimsko-kongoanska hemoragijska groznica

Svijet se još oporavlja od razornog iskustva s pandemijom COVID-19, a stručnjaci upozoravaju da nas nove prijetnje čekaju iza ugla. Posljednjih mjeseci nekoliko je međunarodnih institucija objavilo zabrinjavajuće analize i mjere s jasnom porukom: nova pandemija nije hipotetski scenarij, već epidemiološka izvjesnost, i samo je pitanje kada će izbiti. Klimatske promjene, ljudski utjecaj na okoliš i globalna povezanost društava otvaraju vrata patogenima koji se brzo šire preko kontinenata.

U travnju ove godine čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus poslao je dramatično upozorenje: nova pandemija neizbježno će se dogoditi i globalna zajednica mora biti spremna na nju. Možda će doći za dvadeset godina, ali isto tako može se pojaviti i sutra. Ghebreyesus je podsjetio na iskustvo COVID-a, tijekom kojega je, prema službenim podacima, umrlo oko sedam milijuna ljudi, dok se procjenjuje da je stvaran broj žrtava dosegnuo i 20 milijuna. Poruka je jasna – svijet si više ne smije dopustiti da ga iznenadi novi val globalne zaraze.

Komentara 1

Pogledaj Sve
GR
GriffoFoxburr
18:14 15.10.2025.

Opet sijanje straha i priprema za nove resete? Svinjska kuga im nije uspjela, C-19 plandemija samo djelomično…što li nam sada spremaju?

Želite prijaviti greške?

Pošalji

