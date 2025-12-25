Naši Portali
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
MISA U KATEDRALI SRCA ISUSOVA

Nadbiskup Vukšić: Isusov nauk poticaj je na gradnju mostova među ljudima

Sarajevo: Misa božićnog bdijenja u katedrali Srca Isusova
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
25.12.2025.
u 12:54

"Isusovo rođenje početak je boljega svijeta i našega božanskog preporođenja", kazao je u svojoj propovijedi

Vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić pozvao je u četvrtak vjernike da budu graditelji mostova i razumijevanja među ljudima jer će na taj način najbolje slijediti Kristov nauk. Predvodeći božićnu misu u sarajevskoj prvostolnici katedrali Srca Isusova uz koncelebraciju provincijala franjevačke provincije Bosne Srebrene nadbiskup Vukšić je u prigodnoj propovjedi kazao kako ovaj blagdan podsjeća na to da je Isus je došao na svijet da ga spasi a ljude izvede na pravi put pa bi svakome tko kaže da ga slijedi to trebalo biti primjerom i nadahnućem. "Ako je Bog otac ljudi onda su ljudi njegova djeca. No čovjek je stvarno dijete Božje u mjeri u kojoj primjenjuje Isusov nauk", kazao je vrhbosanski nadbiskup. Isusovo utjelovljenje i Božić, poručio je nadbiskup Vukšić, tako su most po kojemu je Bog u stalnoj komunikaciji s čovjekom a kako je po Kristu Bog došao među ljude, od njih se očekuje da ga prime i otvorena srca prihvate njegov nauk ljubavi prema svakom čovjeku.

"Zato svaki kršćanin moli Gospodina, da mu dade mudrosti kako bi uvijek moralno bio u stanju djeteta Božjega te da ima hrabrosti graditi mostove prijateljstva prema drugima, između onih koji se ne razumiju, jedni drugima ne vjeruju, koji se mrze ili su u međusobnom sukobu, mostove razumijevanja među generacijama, kulturama, narodima i državama, mostove solidarnosti prema zaboravljenima, blizine prema razočaranima. Isusovo rođenje početak je boljega svijeta i našega božanskog preporođenja", kazao je u svojoj propovijedi vrhbosanski nadbiskup.
BiH Katedrala Srca Isusova božićna misa Tomo Vukšić misa

