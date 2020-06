Ustavni stručnjaci: Odluka je protuustavna i suprotna odlukama Ustavnog suda

Ustavni stručnjak Mato Palić: Odluka je protuustavna

– Visoki prekršajni sud tim je stajalištem, koje je obvezujuće za sve suce toga suda u svakom budućem žalbenom postupku pred tim sudom, zapravo abolirao taj pozdrav. U kontekstu da nije riječ o prekršaju, a je li riječ o nečem drugome, o tome se nisu očitovali. Je li kazneno djelo u pitanju, to se iz odluke ne vidi. No, to je tumačenje protuustavno prvenstveno iz razloga što ustavni zakon o Ustavnom sudu RH sadrži odredbu prema kojoj su odluke i rješenja Ustavnoga suda obvezujuće za sve i svakoga, uključujući i državna tijela, a sudovi, pa i visoki prekršajni sudovi, državna su tijela. Posljedica je da Ustavni sud više neće imati prilike o tome odlučivati u tom kontekstu kojem su oni dali zeleno svjetlo za pjesmu koja sadrži protuustavnu rečenicu. Ako netko kaže “za dom spremni” na javnome mjestu, on bi mogao biti sankcioniran, ali kada je riječ o pjesmi “Bojna Čavoglave”, sada je može pjevati bilo Thompson bilo netko drugi. Ako je to logično i održivo, onda ja ništa o pravu ne znam – kaže ustavnopravni stručnjak dr. sc. Mato Palić.