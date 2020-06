Thompsonov odvjetnik o presudi: Ovo je bila jedina moguća odluka

Davorin Karačić, odvjetnik pjevača Marka Perkovića Thompsona komentirao je za Večernji list odluku Visokog prekršajnog suda prema kojoj pozdrav ZDS na početku pjesme Bojne Čavoglave nije prekršaj.

– Čudi me što se uopće postupak vodio. Ne znam što je sporno u bojnom pokliču hrvatskih branitelja. Ne znam kome to smeta, sva ova desetljeća to nije bilo sporno – naveo nam je.

Kako nam je istaknuo, nije mu jasno što je one koji su protiv potaknulo da od jedne hrvatske vrednote pozdrav postane sporan.

– Ovo je bila jedina moguća odluka – kazao nam je.

Podsjećamo, Visoki prekršajni sud danas se priopćenjem obratio javnosti i naveo kako to ne smatra prekršajem.

VIDEO: Thompsonov koncert u Slunju na kojem je izveo verziju pjesme zbog koje je prijavljen