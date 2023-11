UŽIVO 'Ovo su ljudi koji se predstavljaju kao poljoprivrednici, a instruiraju ih neke političke stranke'

'Ovo su ljudi koji se predstavljaju kao poljoprivrednici, a instruiraju ih pojedine političke stranke. Instruira ih MOST, Domovinski pokret i Hrvatski suverenisti i neke manje stranke na istoku Hrvatske. Pravi, stvarni predstavnici svinjogojaca i poljoprivrednika okupljeni su kroz druga udruženja, u okviru Hrvatske poljoprivredne komore, s kojima smo razgovarali prošli tjedan o mjerama. Sve ovo što ovi ljudi rade, koji sada prosvjeduju, a to su oni koji nisu neskloni govoru mržnje i na društvenim mrežama i inače. Nije isključeno ni da su neki od njih i plaćeni, pa pokušavaju iskreirati problem koji ne osjećaju. Politički orkestriran prosvjed dijela ljudi iza kojih stoji nekoliko političkih stranaka. Pravi naslov treba biti DP, MOST, Suverenisti izmanipulirali nekoliko poljoprivrednika', osvrnuo se premijer Andrej Plenković na prosvjed poljoprivrednika.

Naveo je kako cjepivo niti lijek protiv afričke svinjske kuge ne postoji, te da nije istina, kako ispada, rekao je, da 'zločesta Vlada isto ne želi nabaviti', nego takvog lijeka jednostavno nema. 'Javnost mora shvatiti da iza ovih prosvjednika stoji nekoliko oporbenih stranaka'.

'Uvijek ista ekipa, uvijek isti narativ, kao i kod Covida. Što dalje od znanosti, što dalje od istine i što bliže raznim političkim manipulacijama. Ono što funkcioniraju jesu mjere koje i provodimo. Nažalost, to podrazumijeva usmrćenje životinja koje su zaražene ili su bile u kontaktu sa zaraženim osobama', rekao je premijer.

'Budući da ova Vlada brine o hrvatskom selu, seljaku i poljoprivredniku, do sada smo u proteklih nekoliko mjeseci donijeli odluke vrijedne 30 milijuna eura kojima će se nadoknaditi šteta za sve kojima su usmrćene svinje. Dosad je isplaćeno više od sedam milijuna eura za više od 1150 onih koji su imali svinje. Trenutno imamo fazu smirivanja zaraze kao mnoge druge zemlje, jer Hrvatska nije jedina gdje postoji ova bolest. Zato ova situacija, mislim na prosvjede, nije stvarni napor zaštite hrvatskog seljaka, nego je pokušaj manipulacije činjenicama i o tome treba jasno reći politički stav. Oni koji nemaju veze sa Slavonijom odjednom su se počeli pojavljivati tamo i nemaju što za reći. Mi imamo nešto za reći i činimo sve što treba', kaže premijer.

'Nisam nikada u životu bio na svinjokolji i neću prihvatiti poziv, pa neću biti ni sada', kaže premijer na pitanje hoće li prihvatiti poziv svinjogojaca da dođe na svinjokolju. 'Eutanazirano je oko 3 posto svinja, a stekao bi se dojam kao da ih je eutanazirano najmanje 70 posto. tvrdili smo da imamo više svinja sada nego prije bolesti', kaže premijer koji dodaje kako neće razgovarati s njima, jer neće glumiti da su oni sada 'neki legitimni predstavnicima poljoprivrednika'.

Na niz pitanja o malverzacijama na Geodetskom fakultetu kaže kako 'da nije bilo tih snimanja, ne bismo znali razmjere štete nakon potresa. Sredstva koja su iskorištena su sredstva iz državnog proračuna. No to ne znači da se ne trebaju ispitati pojedine nepravilnosti. Ja demantiram napore i lažne teze jednog medija koji nam imputira da ja ili ministrica lažemo. Jer to nije istina. Mi ne lažemo. A ako je bilo tko manipulirao sredstvima, želimo da se to istraži. Sredstva koja su isplaćena, nisu iz EU fondova'.

'Ovdje postoji orkestrirani napor da su sredstva za to korištena bila iz fonda solidarnosti Europske unije. To je laž, to su bila sredstva iz državnog proračuna. Ako vam kaže premijer, sredstva koja su korištena za financiranje snimanja nakon potresa, nije ministrica za to odlučila zadužiti firmu xy, za to je zadužen fakultet, geodetski, građevinski, arhitektonski. Jedino što je bitno je provjera koju sam ja napravio s ministrom financija”, kazao je.

Na pitanje o prosvjedu bivših radnica likvidirane šibenske Revije koje traže premijera Andreja Plenkovića da ih primi na sastanak, te navodima nekih medija kako one tvrde da ih je ministar Bačić ucjenjivao, premijer je rekao kako su to 'lažne teze'. 'Branko Bačić ne ucjenjuje nikoga i poziva na sastanak i čeka da se ljudi odazovu', zaključio je premijer.

