Vučković o prosvjedu svinjogojaca: Neopravdani zahtjevi ne mogu se prihvatiti

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković u srijedu je u emisiju Hrvatskog radija " A sada Vlada" istaknula da se pri suzbijanju afričke svinjske kuge moraju provoditi strogi propisi te da nema mjesta za ispunjavanje onih zahtjeva koji ne pridonose suzbijanju te bolesti.

"Moramo poštivati propise. U situaciji kada imamo ekonomski tešku bolest koja se lako širi, takve uvjete uzgoja i takvu situaciju u okruženju, osim što moramo poštivati sve propise moramo donositi dodatne odluke kako bismo suzbili bolest i oporavili svinjogojstvo", rekla je. Dodala je kako se provedbom mjera "spašava hrvatsko svinjogojstvo".

Istaknula je kako se zahtjevi koji ne pridonose suzbijanju bolesti ili nisu u skladu s propisima ne mogu prihvatiti. Smatra da se na vrijeme reagiralo nakon pojave bolesti i da se to može dokazati. Kada je riječ o tradicijskom uzgoju, kaže da ga Hrvatska nastoji očuvati. Kaže i da je država do sada uzgajivačima zbog eutanazije svinja isplatila sedam milijuna eura odštete i to prema više od 1100 zahtjeva, a da je eutanazirano oko 27 tisuća životinja.

Stožer za obranu hrvatskog sela i Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje najavili za za danas prosvjede, nezadovoljni mjerama koje država provodi u suzbijanju afričke svinjske kuge. Traže hitan prekid eutanazije zdravih svinja, hitno donošenje zakona kojim bi se omogućilo prometovanja zdravim svinjama te omogućavanje svinjokolje na tradicijski način.