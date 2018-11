Umrla 4 -mjesečna beba od pelenskog osipa: Dva tjedna djetetu nisu promijenili pelenu

Oči djeteta bile su otvorene, zurio je u prazno, izjavila je medicinska sestra na suđenju za ubojstvo Sterlinga Koehna, četveromjesečne bebe koje su djelatnici hitne pronašli mrtvog u stanu njegovih roditelja, Zacharyja Paula Koehna i Cheyanne Harris.

Prosecutors said Zachary Koehn left his baby boy in a closed room to rot while he cared for his 2-year-old daughter. https://t.co/j60Ujy2HAS