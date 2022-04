VIDEO Ukrajinka ukrala streljivo ruskim vojnicima dok su spavali: Sakrila plijen u zečju kućicu

Starija žena u selu u okolici Kijeva tijekom okupacije ukrala je streljivo od ruskih vojnika dok su spavali, prenijela je njemačka novinska agencija dpa.

Žena je potom sakrila plijen u zečju kućicu i kasnije ga predala ukrajinskim vojnicima, napisala je ukrajinska novinska agencija UNIAN, pozivajući se na video koji je na Telegramu objavio savjetnik ukrajinskog ministarstva ununtarnjih poslova Anton Herashchenko.

VIDEO: 👏 A woman residing in the village of Peremoha in the Kyiv region nicked a box of ammunition from the Russian occupiers.



The woman hid the ammo in a rabbit cage, and after the liberation of the village she handed it over to the Armed Forces! pic.twitter.com/0fq6dUPYZO