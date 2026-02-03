Naši Portali
JEDAN POBJEGAO, DRUGI OZLIJEĐEN

Filmska provala na Peščenici: Lopov bježao s plijenom pa skočio s balkona i završio u bolnici

Autor
Lorena Posavec
03.02.2026.
u 19:42

Muškarcu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Merkur, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za dvije teške krađe provaljivanjem, počinjene na štetu triju žena u dobi od 34, 58 i 63 godine. Prema policijskim sumnjama, muškarac je na sam Božić, 25. prosinca 2025., u poslijepodnevnim satima na području Peščenice provalio u kuću 34-godišnjakinje. Iskoristio je prozor koji je bio otvoren "na kip", nasilno ga otvorio i ušao u prizemlje kuće. Kretao se prostorijama te ukrao novac, nakit, odjeću, parfeme i druge predmete, nakon čega je pobjegao.

Druga provala dogodila se 29. siječnja 2026. navečer, također na Peščenici. Tada je osumnjičeni, zajedno s još jednom zasad nepoznatom osobom, došao do stana u vlasništvu 63-godišnjakinje. Popeli su se na balkon i silom otvorili balkonska vrata, a iz prostorije koju koristi 58-godišnjakinja ukrali su novac i nakit. U trenutku krađe zatekao ih je 38-godišnji član obitelji vlasnice stana, zbog čega su počinitelji skočili s balkona i pokušali pobjeći. Jedan je uspio pobjeći, dok se 37-godišnjak pri skoku ozlijedio, no unatoč tome je nastavio bijeg.

Član obitelji potrčao je za njim, sustigao ga u obližnjoj ulici i zadržao zajedno s ukradenim predmetima do dolaska policije. Ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je u Kliničkoj bolnici Merkur, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 1.600 eura, javljaju iz PU zagrebačke. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a policija je o svemu izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Zagrebu.

Strava na Črnomercu: Ženu ugurao u gepek, odvezao u šumu i pretukao
Ključne riječi
krađa provala Peščenica

