'U sekundi ih je progutao snijeg': Preživjeli opisali stravične trenutke u Alpama u Sloveniji

Teška tragedija pogodila je hrvatsku planinarsku zajednicu nakon što su u nedjelju u lavini u Julijskim Alpama poginula trojica hrvatskih planinara, među kojima su bila i dvojica braće iz Kaštela. Do nesreće je došlo ispod vrha planine Tosc, u blizini Vodnikovog doma, tijekom njihova spusta prema Pokljuki.

Prema informacijama koje je slovenska policija otkrila za 24sata, skupina od sedam planinara našla se na planini usred vrlo nepovoljnih vremenskih uvjeta. Tijekom spusta počeo je padati gust snijeg, a potom je oko 10 sati ujutro prva lavina zahvatila planinare. Nakon nekoliko trenutaka uslijedila je i druga, još snažnija, koja je troje Hrvata odnijela niz padinu. Ostali članovi grupe odmah su počeli potragu, kopali su po snijegu golim rukama i opremom, ali ih nisu uspjeli pronaći.

Tijekom nedjeljnog popodneva spasioci su pronašli tijelo jednog planinara, dok su tijela dvojice braće iz Kaštela pronađena tek u ponedjeljak. Sva tri tijela prevezena su u Ljubljanu, u Zavod za sudsku medicinu, gdje će se utvrditi točan uzrok smrti. - Rođaci poginulih cijelo su vrijeme bili u kontaktu s policijom, koja im je s terena pružala relevantne informacije - rekli su iz slovenske policije za 24sata.

Policija je razgovarala i s preživjelim planinarima te utvrdila da su svi imali završeni planinarski tečaj i bili opremljeni potrebnom zimskom opremom, uključujući dereze. Ekspediciju je vodio najiskusniji član grupe, koji ih je prije polaska upozorio na sigurnosne mjere i provjerio opremu. Planinari su na put krenuli dobrovoljno, hodajući u koloni jedan iza drugog, na udaljenosti od jednog do tri metra. Prije polaska, provjerili su vremensku prognozu na dvije različite web stranice, no, kako navodi policija, one su pokazivale različite uvjete. Osoba koja je bila posljednja u koloni prva je primijetila lavinu i uspjela upozoriti ostale, no troje planinara nije uspjelo izbjeći smrtonosni snježni val. Istraga je u tijeku, a o svemu će biti obaviješten i nadležni državni odvjetnik.

Potraga za nestalima trajala je dva dana, uz sudjelovanje više od 120 spasilaca. Kako je za HRT izjavio Klemen Belhar, potpredsjednik Gorske reševalne zveze Slovenije, riječ je bila o “vrlo zahtjevnom i logistički kompleksnom pothvatu” koji je morao biti prekinut kad je pao mrak. U ponedjeljak su se vremenski uvjeti poboljšali, pa je u potragu uključen i helikopter, što je omogućilo da se pronađu i preostala tijela. - Na kraju je to tragičan slučaj, ali kao akcija, mislim da je bila dosta uspješna - kazao je Belhar.

Poznati alpinist i član HGSS-a Stipe Božić istaknuo je koliko je malo vremena planinar ima za preživljavanje kada ga zahvati lavina.

– Nema puno vremena, nažalost. Ako je naslaga snijega veća, kao u ovom slučaju, vrlo brzo dolazi do politraume, a potom i gušenja. Jedini način je zapravo izbjeći takve situacije – rekao je Božić.

Tragedija je duboko potresla Kaštela i Solin, odakle su bili poginuli planinari. Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević izrazio je sućut obiteljima i prijateljima stradalih:- Ova tragedija duboko je potresla naš grad i cijelu zajednicu. U trenucima nezamislive boli i gubitka, upućujem najiskreniju sućut obiteljima i rodbini poginulih - poručio je Ninčević.

Slično je reagirao i župan Blaženko Boban, koji je naglasio: - Teško je naći riječi utjehe njihovim najbližima. Kao vjernici možemo iskazati bliskost ožalošćenima i uputiti molitvu da preminuli u Bogu, Ocu milosrdnom, nađu vječni mir.