Tuga u Kaštelima, najavljen dan žalosti: 'Nema te lavine koja može zatrpati uspomene'

Zbog pogibije dvojice sumještana u Julijskim Alpama u Sloveniji , braće Roka (31) i Andrije (26) Kovačeva, iz Gradske uprave najavili su da će u Kaštelima biti proglašen dan žalosti. "Ta tragedija i gubitak života duboko su potresli našu zajednicu", rekao je Hini glasnogovornik Grada Kaštela Frane Smoljo.

U ime Grada Kaštela izrazio je duboku sućut obitelji i prijateljima dvojice braće i planinara čija su tijela pronađena u slovenskim Alpama. Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović i gradske službe razmatraju proglašenje Dana žalosti u Kaštelima, a odluka o tomu bit će donesena nakon konzultacija s roditeljima stradalih planinara te nakon saznanja kada će njihova tijela biti prevezena iz Slovenije u Kaštela, rekli su u kaštelanskoj Gradskoj upravi.

Mještani Kaštelana za stradalu braću Kovačev tvrde da su bili uzoriti mladići, a stariji Roko nedavno se oženio. U Julijskim Alpama u Sloveniji poginuo je još jedan državljanin Hrvatske - s područja Solina, iz mjesta Sveti Kajo Nakon što su slovenske spasilačke službe u nedjelju pronašle tijelo prvog poginulog, danas su otkrivena i tijela druge dvojice hrvatskih planinara koji su stradali u lavini ispod vrha planine Tosc u slovenskim Julijskim Alpama.

Emotivno su se od dvojice braće oprostili brojni Kaštelani i prijatelji, a na društvenim mrežama su dirljivu poruku ostavili i ogranizatori popularnog turnira Prvenstvo svita na male branke Kaštel Lukšić:

- Još uvijek u nevjerici i sa velikom tugom u srcu izražavamo najdublju sućut obitelji i prijateljima dragih nam pokojnika. Roko i Andrija bili su i zauvijek će ostati upamćeni kao pravi primjer momaka koji su živjeli za svoje misto! Fanatizam, odlučnost i emociju godinama su prenosili i na turnir koji im je puno značio, a svaki njihov nastup budio je poseban interes publike. Već smo pisali da su upravo njih dvojica glavni razlog zašto su svijetla reflektora gorila tokom cijele godine. Njihova legendarna Kosirica postala je jedan od zaštitnih znakova turnira te vjerujemo da će njihovi prijatelji nastaviti tamo gdje su oni, nažalost, prerano stali. Nerazdvojni su bili u ovozemaljskom životu, zajedno idu i u vječni. Nema te lavine koja može zatrpati uspomene, a mi ih nikad nećemo zaboraviti. - stoji u objavi na Facebooku.