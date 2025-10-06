Slovenski spasioci opisali potresnu akciju: 'U trenutku kad smo ga pronašli, začuli smo povik - lavina!'

Trojica hrvatskih planinara izgubila su život u Julijskim Alpama u Sloveniji nakon što ih je u nedjelju zahvatila snježna lavina ispod vrha Tošca. Nesreća se dogodila tijekom uspona u iznimno teškim vremenskim uvjetima, dok su četvorica njihovih kolega ostala u planinarskom domu, što im je, kako navodi Gorska služba spašavanja Bohinj, vjerojatno spasilo život.

Gorski spašavatelji iz Bohinja opisali su na Facebooku dramatične trenutke potrage, navodeći kako ih je rano ujutro probudila dojava da je “lavina odnijela tri planinara pod Tošcem”. Krenuli su odmah na teren, probijajući se kroz dubok snijeg i jaku mećavu. “S novim snijegom i vjetrom koji je ledio ruke, trebalo nam je gotovo dva sata da dođemo do mjesta nesreće”, naveli su spasioci.

Upozorili su kako su se na terenu suočili s izrazito opasnim uvjetima, vidljivost je bila gotovo nikakva, a nekoliko puta su svjedočili spontanom pokretanju manjih lavina. “U trenutku kad smo locirali prvog stradalog, začuli smo povik ‘lavina!’ i svi smo se morali pokušati skloniti kako smo znali i mogli”, stoji u objavi. Zbog opasnosti, akcija je privremeno prekinuta, a tijelo prve žrtve prevezeno je helikopterom. Spašavatelji su se na teren vratili u ponedjeljak ujutro, kad su pomoću potražnog psa pronašli i preostalu dvojicu planinara. “Nažalost, obojici više nije bilo pomoći”, potvrdili su iz GSS Bohinj.

Na kraju objave istaknuli su zahvalnost kolegama iz GSS-a Radovljica, Jesenice i vodičima potražnih pasa koji su im pomogli u zahtjevnoj intervenciji. “Prizori koje smo doživjeli ostat će s nama još dugo. Obitelji poginulih izražavamo iskrenu sućut. I još jednom apeliramo: prije odlaska u planine dobro razmislite kada, zašto i kako krećete, ne zbog nas, nego zbog onih koji vas čekaju kod kuće”, poručili su.