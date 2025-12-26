Daniela Škegro predstavila novu pjesmu 'Ne prodajem uspomene'

Hercegovačka kantautorica Daniela Škegro nedavno je oduševila publiku premijernim izvođenjem svoje nove pjesme „Ne prodajem uspomene“ na svečanoj dodjeli nagrada „Hercegovka godine“ u Ljubuškom. Riječ je o skladbi koja slijedi tek mjesec dana nakon objave Danieline autorske pjesme „Hercegovka sam, time se ponosim“.

Kao i u prethodnim radovima, Daniela potpisuje tekst i glazbu, dok su aranžman i produkciju realizirali u renomiranom Prima Vista Studiju. Novi singl odmah kod prvog slušanja osvaja emotivnom snagom i porukom, koja prožima Hercegovinu, prkos i ljubav prema ognjištu.

– Tekst pjesme nastajao je dugih šest godina. Inspiraciju sam dobila potresnim događajima, poput vijesti o majci iz Slavonije koja je izgubila srce dok je ispraćala svoju djecu u Njemačku, te o prodaji sela u bescjenje. Sve to pretočila sam u stihove koji danas nose snažnu poruku – ispričala je Daniela u razgovoru za Večernji list.

Premijerna izvedba na dodjeli nagrada posebno je naglasila značenje pjesme, jer Daniela trenutačno ne planira snimanje videospota, već želi da publika prvo osjeti riječi i poruku pjesme. Osim glazbenog stvaralaštva, Daniela je ovih dana objavila i svoju sedmu knjigu, „Hercegovačka prva pomoć“, u kojoj je objedinjeno 100 narodnih recepata tradicionalnog liječenja, s planiranom promocijom u Njemačkoj. Svečana premijera „Ne prodajem uspomene“ potvrdila je Danielinu poziciju kao jedne od istaknutih glasova Hercegovine, koja svoju glazbu i pisanu riječ koristi za očuvanje identiteta i buđenje svijesti o važnosti korijena i tradicije.