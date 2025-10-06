Naši Portali
OBITELJSKA TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

Tri mjeseca borbe završila tragično: Preminuo očuh kojeg je brutalno napao posinak u Pleškovcu

Policijski očevid na mjestu ubojstva u Pleškovcu
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/9
Autor
Ivica Beti
06.10.2025.
u 20:43

“Ovim putem izražavamo iskrenu zahvalnost svim medicinskim djelatnicima koji su mjesecima pružali njegu i borili se za njegov život", objavio je načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Nagrajsalović.

Preminuo je Dragutin Janušić (59), kojeg je  teško ozlijedio posinak Emanuel Rep (29) u međimurskom selu Pleškovcu. Rep je u noći 6. srpnja ove godine sjekirom usmrtio majku Danijelu (49), a očuha teško ozlijedio. Tri mjeseca trajala je borba za njegov život.

"S dubokom tugom obavještavamo javnost da je preminuo naš dugogodišnji zaposlenik i sumještanin Dragutin Janušić. Prije nekoliko mjeseci teško je stradao u tragičnom događaju koji je duboko potresao našu zajednicu. Unatoč iznimnim naporima i stručnoj skrbi liječničkih timova Kliničke bolnice Dubrava i Županijske bolnice Čakovec, nažalost nije bio moguć oporavak. Ovim putem izražavamo iskrenu zahvalnost svim medicinskim djelatnicima koji su mjesecima pružali njegu i borili se za njegov život", objavio je načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Nagrajsalović.

"Vjerujemo da će ova tragedija, koja je duboko pogodila cijelu našu Općinu, potaknuti stručne službe, ali i širu zajednicu da zajedničkim snagama rade na prepoznavanju i razumijevanju psihičke nestabilnosti pojedinaca, kako bi se slične tragedije u budućnosti mogle spriječiti", dodao je. 

Emanuel Rep međimurska županija ubojstvo

