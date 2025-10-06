Tragedija u Alpama: Trojica Hrvata zatrpana lavinom, otkriveni potresni detalji spašavanja

Spasilačke službe pronašle su ispod vrha Tosca u Julijskim Alpama tijela trojice planinara iz Hrvatske koje je u nedjelju oko 10 sati zatrpala lavina. Jedan je od njih, prema neslužbenim informacijama, iz sela kod Solina, a dvojica su braća iz Kaštel Lukšića koja su imala oko 30 godina. Kako su prenijeli slovenski mediji, u ekspediciji su bila još četiri planinara i oni nisu ozlijeđeni. Lavina je na visini od oko 1800 metara trojicu planinara odbacila u usku snježnu provaliju. Tijelo jednog pronađeno je u nedjelju, a druga dva jučer.

Pomogao signal mobitela

Kako je za slovensku agenciju STA rekao predsjednik Bohinjske gorske službe spašavanja Miha Arh, u akciji su sudjelovali gorski spasioci iz Bohinja, Jesenica i Radovljice te kranjske udruge vodiča spasilačkih pasa. U noći na ponedjeljak doznali su nove podatke o tome gdje bi se tijela mogla nalaziti. Spasioci su se okupili u mjestu Plaza, na obroncima Tošeca, gdje su već čekali vodiči pasa za spašavanje od lavina. Pozvan je i helikopter. U nedjelju oko 17 sati pronašli su prvu žrtvu. Užetom su se spustili u provaliju i nakon 150 metara locirali prvog planinara, metar i pol duboko pod snijegom.

– Nažalost, preminuo je. Vrijeme se razvedrilo i prevezli smo ga u dolinu uz pomoć helikoptera Slovenske vojske – opisali su spasioci prvi dan spašavanja. Potraga je nastavljena jučer rano ujutro. Nažalost, crne slutnje pokazale su se točnima. Dva su tijela pronađena 200 metara dalje. – Uspjeli smo pronaći još dva nestala planinara. Jedan je ispod metra snijega, a drugi ispod metra i pol – rekao je voditelj intervencije Miha Arh. Tijekom noći od rodbine jedne od nestalih osoba dobili su koordinate mobitela, što im je pomoglo u potrazi.

- Helikopter nas je prebacio do podnožja jarka. Na temelju onoga što smo vidjeli dan ranije, zaključili smo da je tamo najveća vjerojatnost da se nalaze preostali nestali. Naše slutnje pokazale su se točnima. Ubrzo nakon dolaska naš je pasji član pronašao prvog, a malo kasnije smo sondiranjem pronašli i drugog. Nažalost, nijednom od njih više nije bilo moguće pomoći - opisali su spasioci drugi dan potrage. – Ovo je jedna od najgorih nesreća u povijesti slovenskih Alpa – rekao je slovenski ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar.

Spasioci su usput pronašli i dvojicu mađarskih planinara i sigurno ih vratili u dolinu. Premijer Andrej Plenković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović zahvalili su svim slovenskim službama. Božinović je kazao da je uspostavljen intenzivan kontakt između spasilačkih službi obje zemlje. – Troje mladih ljudi u jednom danu, velika je to tragedija. Skupina je imala sedam članova, četvero je izvan ikakve opasnosti – rekao je Božinović.

Prema podacima slovenske policije, grupa od sedam hrvatskih planinara stigla je u Vodnikov dom nakon što su se u subotu popeli na Triglav, najviši vrh slovenskih Julijskih Alpa, visok 2864 metra. Troje od sedam planinara odlučilo je jučer popeti se i na vrh Tosca. Unatoč upozorenjima da se približava hladna fronta i najave pogoršanja vremena sa snijegom, krenuli su na put, a između Vodnikova doma u Velom polju i Studorskog prevala iznenadila ih je lavina. U akciji spašavanja sudjelovalo je oko 60 spasilaca. Slobodna Dalmacija objavila je da se jedan od braće oženio prije nekoliko mjeseci, a drugi je uskoro trebao imati svadbu. Meteorolozi su, kako piše 24ur, prošli tjedan upozoravali na intenzivne vremenske nepogode i snježne padaline u planinama. Iskusni slovenski planinar Viki Grošelj smatra da je nesreća hrvatskih planinara bila niz nesretnih slučajnosti.

– Planine su okruženje koje morate shvatiti vrlo ozbiljno i pripremiti se za njega. S druge strane, nikada ne možete biti toliko pripremljeni koliko vas planine mogu iznenaditi. Kao u ovom slučaju – kazao je za 24ur. U planinama se vrijeme mijenja puno brže nego u nizinama. Vjetar je raznosio snijeg s jedne padine na drugu jer se nije lijepio za tlo, pa snježni pokrivač nije ujednačen, a tamo gdje se nakuplja snijeg i stvaraju nanosi rizik od lavina je najveći. Tosc je, vele planinari, s nadmorskom visinom od 2275 metara vrlo moćna planina, koju nazivaju i "balkonom Triglava".

Palo 60 cm snijega

Miha Arh, voditelj spasilačke akcije, rekao je da je na nadmorskoj visini od 1800 metara, gdje je lavina pokrenuta, bilo oko 60 centimetara snijega. Lavine su se, tvrdi, spontano pokrenule, bez ikakvog uzroka. Vjetar je, tumačio je Arh, na određenim mjestima stvorio nanose i pretpostavlja da je jedna od takvih lavina odnijela i skupinu planinara. Više od pola metra snijega početkom listopada u slovenskim planinama nije uobičajeno. Kad je preko noći napadao snijeg, uvjeti su se u trenu promijenili iz ljetnih u zimske. – Nitko nije mogao predvidjeti da će se to dogoditi tako brzo – rekao je Grošelj.