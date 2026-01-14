Cjenovna ofenziva austrijske Vlade: Prepolovljen PDV za hranu, jeftinija struja, gorivo…

Od 1. srpnja ove godine porez na dodanu vrijednost (PDV) za odabrane osnovne živežne namirnice bit će prepolovljen i iznosit će “nešto manje od pet posto”, najavio je konzervativni austrijski kancelar (ÖVP) Christian Stocker u srijedu na konferenciji za medije u Saveznom kancelarstvu u Beču. Stocker je naglasio kako je to samo dio Paketa mjera koje je danas donijela austrijska vlada, s ciljem smanjena inflacije i poskupljenja kako bi rasteretila građane. Uz ostale mjere koje trebaju doprinijeti gospodarskom rastu zemlje, te međunarodnoj konkurentnosti austrijske industrije, za koju je izrađena posebna strategija.

“Cilj nam ove godine inflaciju smanjiti na 2 posto, što je polovica sadašnje”, istakao je austrijski kancelar. Kao dobru vijest je rekao, kako je Austrija prošle godine “izašla iz recesije.” Uz kancelara Stockera novi Vladin Paket mjera predstavili su i potkancelar, socijaldemokrat (SPÖ) Andreas Babler i šefice diplomacije i čelnica Neosa, Beate Meinl Reisinger. “Ova savezna Vlada ulazi u 2026. godinu s velikom energijom”, rekao je Stocker, napomenuvši kako je između triju vladajućih stranaka, ÖVP-a, SPÖ-a i Neosa postignuto nekoliko sporazuma.

Vezano za smanjenje stope PDV-a za više od polovice (s 10 na ispod 5 posto) za osnovne živežne namirnice, austrijski kancelar je u nastavku pojasnio kako će to državu stajati oko 400 milijuna eura, koji će se u proračunu pokriti iz nameta na nereciklirajuću plastiku, te prihoda od naknade za pakete koji stižu u Austriju iz trećih zemalja, koje nisu članice EU-a. Stocker je rekao da za smanjenje PDV-a ne postoji vremensko ograničenje.

Svi govornici su najavili povećane kontrole i usku suradnju sa Saveznim tijelom za zaštitu tržišnog natjecanja (BWB), koje imaju za cilj jamčiti krajnjim potrošačima da će sniženje PDV-a, doista stići do njih. Uz opasku, kako i zdravu konkurenciju treba štititi i podupirati raznim mjerama, kao što su na primjer oštrije kazne za kršitelje označavanja cijena ili transparentnosti marži duž trgovačkog lanca, koji će biti prijavljeni BWB-u.

Prema riječima Meinl Reisinger niže cijene osnovnih živežnih namirnica su “obveza” a ne konstatacija “da ih je lijepo imati”. Tim više, kako je rekla, u sektoru maloprodaje hrane nedostaje konkurencija pa svatko radi što hoće. Također je donesen i Paket mjera za osiguranje “razumnih cijena goriva”. Konkretno, pojačat će se nadzor označavanja cijena na benzinskim postajama. Osim toga, bit će oformljena Komisija za cijene, kako bi se osiguralo da se pad cijena nafte, prenese na potrošače.

Uz smanjenje PDV-a za osnovne živežne namirnice za više od 50 posto, izuzetno važna i velika odluka koju je danas donijela austrijska Vlada je i uvođenje cijene električne energije od 5 centi po kilovatsatu za industriju, i to od 1. siječnja 2027. Slično, kao i u Njemačkoj. Subvencioniranje industrije, kako je istaknuto na Pressici iznosit će oko 250 milijuna eura godišnje, a financirat će se dodatnim proračunskim doprinosom iz energetskog sektora.

Industrijska strategija i ograničena cijena električne energije, između ostalog, imaju za cilj i jamčiti sigurnost planiranja za tvrtke. “To će pružiti veliko olakšanje domaćoj industriji”, naglasio je austrijski kancelar Kao dio industrijske strategije Vlada je definirala i “ključne tehnologije” za budućnost, poput umjetne inteligencije, kvantne tehnologije, energetske i ekološke tehnologije, poluvodiča, mikročipova itd. Za to se planira izdvojiti 2,6 milijardi eura između 2026. i 2029. godine iz Paketa za istraživanja, inovacije i tehnologije. Planirani su i novi obrazovni programi strukovnog osposobljavanja za nove tehnologije budućnosti, kako bi Austrija imala vlastite stručnjake, istaknula je šefica austrijske diplomacije Meinl-Reisinger.

Cilj prethodno navedenih Paketa i odluka je, kako su istaknuli Vladini predstavnici Stocker, Babler i Meinl-Reisinger - “ojačati gospodarski položaj i konkurentnost Austrije” i “osigurati joj sigurnu budućnost”. Babler je rekao da je financiranje svih donesenih mjera osigurano. Vlada se je posebno osvrnula i izričito pozdravila formiranje “austrijske tarife” od strane dobavljača energije, s cijenama ispod 10 centi po kilovatsatu za građane, počevši od ožujka ove godine. Stocker je naglasio kako će tom mjerom svako domaćinstvo godišnje uštedjeti oko 200 eura.

Ono što je također spomenuto u sklopu donesenih Vladinih mjera i prijedloga na kojima se radi su i “migracija i integracija”. Kako je rečeno na Pressici migranti će morati potpisati “Povelju vrijednosti”, da su suglasni poštovati austrijske vrijednosti, ukoliko žele živjeti u Austriji. Ukoliko to ne ispoštuju, slijede sankcije, poručio je austrijski kancelar. Napomenuo je kako za one koji su u Austriji našli zaštitu i u njoj žive, a neće prihvatiti austrijske vrijednosti biti “nula tolerancije”.

Što se tiče azilanata i traženja azila, napomenuto je da se formiraju “Centri za povratak” u trećim zemljama, za one kojima će zahtjevi biti odbijeni, a koji novi, stroži zakoni EU o deportaciji i azilu također omogućavaju. Međutim, oni se tek moraju uspostaviti. Kako je rekao kancelar Stocker, odgovarajući sporazumi mogu se sklopiti s trećom zemljom koja poštuje međunarodne standarde i načela ljudskih prava. Ono, što je sada potrebno je - stvoriti pravni okvir za to. Austrijski kancelar je, između ostalog, naglasio kako će austrijska Vlada poduzeti sve moguće mjere kako bi se suprotstavila političkom islamu.