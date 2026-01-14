Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POLICIJA ISTRAŽUJE

Novi šok u Austriji: U Beču nestala još jedna mlada žena (25)

Altenfelden, Austrija: Treći dan potrage za ubojicom
Luka Batelic/PIXSELL
Autor
Snježana Herek
14.01.2026.
u 19:22

Njeni roditelji je traže već više od tjedan dana. Prijavu o nestanku mlade žene podnijela je njena majka

Horor vijestima u Austriji, gdje su u utorak, u jednom danu otkrivene dvije zadavljene mlade žene, 34 i 36-godišnjakinja, kao da nema kraja. U srijedu predvečer novi šok. U Beču je nestala 25-godišnjakinja. Policija istražuje slučaj, pišu austrijski mediji. Dnevni list “Österreich” navodi da se nestala 25-godišnjakinja zove Isabella Maria I. i da je živjela zajedno s roditeljima u 12. bečkom stambenom okrugu Meidling.

Njeni roditelji je traže već više od tjedan dana. Prijavu o nestanku mlade žene podnijela je njena majka. List piše kako posljednji znak života Bečanke datira od 7. siječnja ove godine. Roditelji su je zadnji put vidjeli toga dana oko 20 sati navečer.

Nakon što danas i austrijski mediji cijeli dan izvještavaju o dvije zadavljene mlade žene u Austriji, jednoj u južnoj Štajerskoj, a drugoj u Donjoj Austriji, koje su obje bile žrtve svojih partnera, roditelji Bečanke strašno su zabrinuti za svoju kćer zbog jezivih događaja, vezanih uz dvije prvotno nestale, a potom mrtve pronađene žene, navodi Österreich.

Isabellina majka prijavila je 11. siječnja nestanak svoje kćeri, koja ima dugu valovitu smeđu kosu i tetovažu na ruci . Bečka pokrajinska policija potvrdila je medijima prijavu o nestanku 25-godišnjakinje i izjavila kako su poduzeti svi potrebni koraci za njeno pronalaženje. Dosad, bez rezultata. Policija, kako je izjavila, ne može isključiti nesreću, zločin ili čin očaja. To se odnosi i na mogućnost da je možda dobrovoljno otišla od kuće, želeći se distancirati od roditelja. 

Očajni roditelji se nadaju nekom znaku da je njihova kćer, Isabella Maria, na životu. Ali ne samo oni, nego i brojni Austrijanci, koji su užasnuti jučer otkrivenim ubojstvima, točnije rečeno davljenjem dviju Austrijanki, 34-godišnje fitness trenerice Johanne G. iz Tillmitscha u Štajerskoj, čije je beživotno tijelo u obližnjoj štajerskoj šumi zakopao njen partner, elitni policajac Manuel M. (30), te 36-godišnjakinje iz Mistelbacha u Donjoj Austriji, koju je u svađi zadavio njen 47-godišnji, nasilni, životni suputnik.

Iako su oboje osumnjičenih policiji priznali počinjena zlodjela, policajac samo djelomično i govori o nesreći u “seksualnim igrama” u automobilu, za oba muškarca vrijedi načelo nevinosti, tako dugo dok im se ne dokaže suprotno, navode mediji.
Tragedija u Tajlandu: Dizalica pala na vlak, poginule 22 osobe
Ključne riječi
nestala žena Beč Austrija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Ukrajina: Nuklearna elektrana Zaporižja
Video sadržaj
2
VELIKO KRŠENJE MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA

VIDEO Snimke iz zraka: Ruska vojska gomila opremu pored nuklearne elektrane Zaporižje

Vološin tvrdi da postoje dokazi kako su ruske snage s tog područja izvodile i višecijevne raketne napade na Zaporižju. Također je za ukrajinske medije izjavio da se s područja elektrane redovito lansiraju dronovi prema dijelovima Ukrajine koji nisu pod ruskom okupacijom, pri čemu su objavljene i fotografije na kojima je označena vojna oprema unutar kompleksa

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!