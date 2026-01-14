Novi šok u Austriji: U Beču nestala još jedna mlada žena (25)

Horor vijestima u Austriji, gdje su u utorak, u jednom danu otkrivene dvije zadavljene mlade žene, 34 i 36-godišnjakinja, kao da nema kraja. U srijedu predvečer novi šok. U Beču je nestala 25-godišnjakinja. Policija istražuje slučaj, pišu austrijski mediji. Dnevni list “Österreich” navodi da se nestala 25-godišnjakinja zove Isabella Maria I. i da je živjela zajedno s roditeljima u 12. bečkom stambenom okrugu Meidling.

Njeni roditelji je traže već više od tjedan dana. Prijavu o nestanku mlade žene podnijela je njena majka. List piše kako posljednji znak života Bečanke datira od 7. siječnja ove godine. Roditelji su je zadnji put vidjeli toga dana oko 20 sati navečer.

Nakon što danas i austrijski mediji cijeli dan izvještavaju o dvije zadavljene mlade žene u Austriji, jednoj u južnoj Štajerskoj, a drugoj u Donjoj Austriji, koje su obje bile žrtve svojih partnera, roditelji Bečanke strašno su zabrinuti za svoju kćer zbog jezivih događaja, vezanih uz dvije prvotno nestale, a potom mrtve pronađene žene, navodi Österreich.

Isabellina majka prijavila je 11. siječnja nestanak svoje kćeri, koja ima dugu valovitu smeđu kosu i tetovažu na ruci . Bečka pokrajinska policija potvrdila je medijima prijavu o nestanku 25-godišnjakinje i izjavila kako su poduzeti svi potrebni koraci za njeno pronalaženje. Dosad, bez rezultata. Policija, kako je izjavila, ne može isključiti nesreću, zločin ili čin očaja. To se odnosi i na mogućnost da je možda dobrovoljno otišla od kuće, želeći se distancirati od roditelja.

Očajni roditelji se nadaju nekom znaku da je njihova kćer, Isabella Maria, na životu. Ali ne samo oni, nego i brojni Austrijanci, koji su užasnuti jučer otkrivenim ubojstvima, točnije rečeno davljenjem dviju Austrijanki, 34-godišnje fitness trenerice Johanne G. iz Tillmitscha u Štajerskoj, čije je beživotno tijelo u obližnjoj štajerskoj šumi zakopao njen partner, elitni policajac Manuel M. (30), te 36-godišnjakinje iz Mistelbacha u Donjoj Austriji, koju je u svađi zadavio njen 47-godišnji, nasilni, životni suputnik.

Iako su oboje osumnjičenih policiji priznali počinjena zlodjela, policajac samo djelomično i govori o nesreći u “seksualnim igrama” u automobilu, za oba muškarca vrijedi načelo nevinosti, tako dugo dok im se ne dokaže suprotno, navode mediji.