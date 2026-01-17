Petero mrtvih u lavinama u pokrajini Salzburg. Alpska policija i Gorska služba spašavanja na nogama

Austrijska televizija ORF i drugi austrijski mediji izvijestili su u subotu poslijepodne da su u Pongau, u austrijskoj pokrajini Salzburg dvije lavine usmrtile petero ljudi. Gorske službe spašavanja potvrdile su dvije operacije spašavanja ljudi zatrpanih lavinama u području Schmugllerscharte, te na planini Finsterkopf u dolini Großarltal. Gerhard Kremser, lokalni voditelj Gorske službe spašavanja izrazio je u razgovoru za ORF “duboku tugu” današnjim tragičnim događajima u kojima su lavine odnijele pet ljudskih života. “Unatoč jasnim ponovljenim upozorenjima, u subotu su se ponovno dogodile brojne lavine - nažalost s fatalnim posljedicama”, istakao je dodavši: “Izražavamo sućut obiteljima. Ova tragedija bolno pokazuje koliko je ozbiljna i opasna trenutna situacija s lavinama”.

Gorski spasilački tim Bad Hofgastein u pokrajini Salzburg primila je prvu alarmantnu dojavu u 12,30 sati. U području prijevoja Schmugllerscharte, na nadmorskoj visini od oko 2200 metara jedna je skijašica zahvaćena i zatrpana lavinom na otvorenom alpskom terenu. Dakle, izvan označene skijaške staze. Unatoč brzo pristigloj pomoći i pokušajima oživljavanja, skijašica je preminula. U akciji spašavanja sudjelovali su helikopter Martin 6, Gorska spasilačka jedinica sa specijalnim psima treniranim za otkrivanje ljudi zatrpanih lavinom, tim Crvenog križa za krizne intervencije i posebno obučeno osoblje Gorske službe spašavanja za takove situacije. Međutim, to nije bila jedina tragedija.

Negdje oko 14 sati dogodila se joj jedna nesreća u dolini Großarltal, izvijestio je ORF. Lavina se odlomila na otvorenom alpskom terenu, dakle, također izvan skijališta, na planini Finsterkopf, na nadmorskoj visini oko 2152 metra, zahvativši grupu od sedam skijaša. Nekoliko Gorskih spasilačkih timova - uključujući Großtal, Bad Hofgastein, Dorfgastein, Hüttschlag i Großarl, odmah je priteklo u pomoć unesrećenima. Četiri osobe nađene su mrtve. Jedna je osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a druga lakše, dok je jedna osoba ostala neozlijeđena, izvještava ORF i ostali austrijski mediji.

U velikoj operaciji spašavanja sudjelovali su, između ostalih, četiri helikoptera za spašavanje, psi za spašavanje ljudi ispod lavina, Gorske službe spašavanja i Crvenog križa, šest članova tima za krizne intervencije, bolničari Crvenog križa i alpska policija. ORF je javio je u akciji spašavanja sudjelovalo preko 90 članova Gorske službe spašavanja, 20-ak vatrogasaca i šest voditelja jedinica, sa psima za pronalaženje ljudi ispod snježnih lavina. Zamjenik voditelja Gorske službe spašavanja u Pongau Josef Hettegger je medije izvijestio da podaci o identitetu, od lavine poginulih osoba, još uvijek nema. Kako je za ORF naglasio, prvo moraju biti obaviještene obitelji preminulih.