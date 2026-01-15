FOTO Stravični prizori nesreće u tunelu: Stradao hrvatski državljanin, liječnici mu se bore za život

Teška prometna nesreća dogodila se u petak navečer na austrijskoj autocesti A10. Teretni kamion zabio se u zid tunela, nakon čega je buknuo požar koji je potpuno progutao vozilo. Nesreća se dogodila u petak, 9. siječnja, oko 18 sati u tunelu Brentenberg. Teretni kamion s poluprikolicom najprije je udario u zaštitnu barijeru na samom ulazu u tunel, a zatim se velikom brzinom zabio u lijevi zid tunela.

Od siline udara došlo je do zapaljenja kamiona i teretnog prostora, u kojem se nalazio prazni ambalažni materijal. Vozač se uspio izvući iz kabine i krenuo bježati kroz tunel, no nakon pedesetak metara se srušio. Kako su izvijestili austrijski vatrogasci, vrlo brzo su ga pronašli, izvukli kroz spojni prolaz i predali djelatnicima hitne medicinske pomoći.

FOTO Stravični prizori nesreće u tunelu

Kako doznaje portal GPMaljevec, riječ je o hrvatskom državljaninu koji je u nesreći zadobio teške ozljede. Radi se o vozaču iz Bjelovara, zaposlenom u zagrebačkoj tvrtki. Njegovo zdravstveno stanje je iznimno ozbiljno, nalazi se u komi i priključen je na respirator, a liječnici mu se bore za život. Prema navodima portala, vozač je zadobio puknuće slezene, slom pet rebara te teške ozljede pluća. Riječ je o iskusnom profesionalnom vozaču koji godinama radi u međunarodnom prijevozu, a kao mogući uzrok nesreće spominje se umor.

Teretno vozilo je u nekoliko minuta bilo potpuno zahvaćeno plamenom i izgorjelo, a zbog ekstremne topline nastala je i znatna šteta na konstrukciji tunela. Požar je lokaliziran i ugašen oko 19:30 sati, dok su radovi na uklanjanju izgorjelog kamiona potrajali do kasno u noć. U velikoj akciji sudjelovalo je ukupno 110 vatrogasaca s 20 vozila te 18 djelatnika hitne pomoći sa šest vozila. Za sada nije poznato kada će biti pušten promet u smjeru Salzburga.