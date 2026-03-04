Hrvatska šalje avion po svoje državljane: Evakuacija u punom jeku, evo detalja

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske organizirali su izvanredni let zrakoplovom Croatia Airlines za repatrijaciju najranjivijih skupina hrvatskih državljana iz Ujedinjeni Arapski Emirati. Zrakoplov kapaciteta 149 mjesta polijeće iz Dubai u četvrtak, 5. ožujka 2026. godine, oko 17:30 sati po lokalnom vremenu, uz tehničko zaustavljanje u Heraklion (Grčka). Očekivano slijetanje u Zagreb predviđeno je oko 22:40 sati po hrvatskom vremenu. Iz Ministarstva ističu kako je Republika Hrvatska trenutačno jedina država članica Europske unije koja je ishodila odobrenje za korištenje nacionalnih zrakoplova u svrhu repatrijacije svojih državljana iz UAE-a.

Uz let Croatia Airlinesa, planirana su i dva dodatna charter leta lokalnih avioprijevoznika s ukupnim kapacitetom od 340 mjesta. Njihovo polijetanje iz Dubaija očekuje se u kasnim poslijepodnevnim satima 5. ožujka, dok su dodatni letovi s istim kapacitetom predviđeni i za petak, 6. ožujka 2026. godine. Detaljnije informacije o tim letovima bit će objavljene tijekom prijepodneva.

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar osiguralo je 30 mjesta za hrvatske državljane na letu austrijskog avioprijevoznika iz Rijad prema Beč. Također, sutra će biti dovršena repatrijacija svih hrvatskih državljana koji su zatražili povratak iz Sultanat Oman. Preostalih 19 državljana bit će evakuirano letom austrijskog avioprijevoznika za Beč.

Republika Hrvatska već je uspješno provela niz evakuacijskih aktivnosti. U potpunosti su evakuirani svi hrvatski državljani koji su zatražili povratak iz Izrael i Jordan. Vlada i Ministarstvo u stalnom su kontaktu s avioprijevoznicima te kontinuirano rade na pronalasku optimalnih rješenja za siguran povratak hrvatskih državljana.

MVEP poziva sve zainteresirane hrvatske državljane da se što prije jave nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Prioritet pri organizaciji letova imat će djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji. Nove informacije očekuju se tijekom sutrašnjeg prijepodneva.

Kontakti diplomatsko-konzularnih predstavništava

Ujedinjeni Arapski Emirati

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju

Hrvatski državljani koji se trenutačno nalaze u UAE-u i zainteresirani su za evakuaciju pozivaju se da žurno pošalju podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, broj i datum isteka putovnice, broj mobitela i trenutačnu lokaciju) na:

registar.dubai@mvep.hr

Dežurni telefon: +971 50 905 5980

Telefon: +971 4 701 8300

E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr

Katar i Oman

Nadležno: Veleposlanstvo RH u Državi Katar

+974 3311 1526

croemb.doha@mvep.hr

Bahrein i Kuvajt

Veleposlanstvo RH u Državi Kuvajt

00965 253 88 705

croemb.kuwait@mvep.hr

Saudijska Arabija, Jordan, Libanon i Sirija

Veleposlanstvo RH u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)

Dežurni telefon: +20 128 140 0344

Telefon: +20 2 2738 3155

crocons.cairo@mvep.hr

croemb.cairo@mvep.hr

Irak

Veleposlanstvo RH u Republici Irak (Bagdad)

Dežurni telefoni: +9647866880080, +9647866880081

crobagdad@mvep.hr

Iran

Veleposlanstvo RH u Islamskoj Republici Iran (Teheran)

+98 21 22705090

iran@mvep.hr

Izrael

Veleposlanstvo RH u Državi Izrael (Tel Aviv)

+972 (0) 3 640 3000

croemb.israel@mvep.hr

Turska

Veleposlanstvo RH u Republici Turskoj (Ankara)

Dežurni telefon: +90 533 303 4882

ankara@mvep.hr

Cipar

Veleposlanstvo RH u Helenskoj Republici (Atena)

Dežurni telefon: 0030 693 657 2421

crocons.athens@mvep.hr