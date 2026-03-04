Iranski dužnosnik zaprijetio Trumpu: 'Klaunskim potezima te uvukao u rat, sada ćeš platiti visoku cijenu'

Sukob između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nastavlja se intenzivirati, dok iranski dužnosnici iznose teške optužbe i poruke o nastavku rata. Glavni iranski sigurnosni dužnosnik, Ali Larijani, u srijedu je ustvrdio da je u proteklim danima poginulo više od 500 američkih vojnika u sukobu koji je započeo u subotu.

U objavi na društvenoj mreži X, Larijani je optužio američkog predsjednika Donald Trump da je podlegao, kako je naveo, “klaunskim potezima” izraelskog premijera Benjamin Netanyahu, optuživši ga da je “uvukao američki narod u nepravedan rat protiv Irana”. “Sad mora izračunati, uz više od 500 poginulih američkih vojnika u samo nekoliko dana, je li Americi i dalje Amerika na prvom mjestu ili Izrael”, napisao je Larijani.

The story continues. The martyrdom of Imam Khamenei will exact a heavy price from you. God willing. pic.twitter.com/ktuPrm087t — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 4, 2026

Rat je započeo zajedničkim američko-izraelskim napadom na Iran u subotu, tijekom kojeg je ubijen iranski vrhovni vođa, Ali Khamenei, zajedno s više visokorangiranih vojnih zapovjednika. Ti su zapovjednici prethodno preuzeli dužnosti nakon što su njihovi prethodnici ubijeni u izraelskim operacijama tijekom rata u lipnju 2025. godine.

Prema procjenama iranskih vlasti, u prva četiri dana sukoba poginulo je gotovo 1.050 Iranaca. Među njima je, kako se navodi, i 165 školske djece u južnom iranskom gradu Minabu, što je izazvalo val ogorčenja u zemlji. Khamenei je navodno bio meta napada u svojoj rezidenciji u središtu Teherana, zajedno s članovima obitelji, uključujući suprugu, kćer, snahu, zeta i unuke.

Iransko vodstvo obećalo je snažnu odmazdu zbog Khameneijeve smrti te je pokrenulo raketne i napade dronovima na Izrael i američke vojne baze diljem Bliskog istoka. Larijani, koji je ranije bio savjetnik Khameneija, a trenutačno predsjeda iranskim Vrhovnim vijećem za nacionalnu sigurnost, u ponedjeljak je izjavio da se Iran “pripremio za dug rat”. Ujedno je uputio i zagonetnu poruku da se “priča nastavlja”, poručivši kako će “mučeništvo imama Khameneija imati visoku cijenu”. Također je odbacio mogućnost pregovora sa Sjedinjenim Državama, unatoč prijedlogu omanskog ministra vanjskih poslova Badr al-Busaidi, koji je prethodno posredovao u neizravnim nuklearnim razgovorima između dviju strana prije izbijanja rata.