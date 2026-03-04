VIDEO Potopljen je ponos iranske mornarice. Najmanje 80 mrtvih

Najmanje 80 osoba poginulo je u napadu SAD-a na iranski ratni brod kod obale Širi Lanke, prenosi Reuters. Američki ministar obrane Pete Hegseth potvrdio je kako je američka podmornica torpedom pogodila brod. Ministar vanjskih poslova Širi Lanke Vijith Herath izjavio je kako je njihova vojska spasila najmanje 30 ljudi s broda koji je tonuo.

Širilanska mornarica pokrenula je spasilačku misiju nakon poziva u pomoć koji je odaslao iranski brod, rekao je glasnogovornik ministarstva obrane. "Došli smo na mjesto incidenta i vidjeli samo čamce sa spašavanje. Broda uopće nije bilo, već je potonuo", rekao je jedan član spasilačke službe. Ministar vanjskih poslova Širi Lanke nije podijelio više detalja, ali je naveo kako će se poduzeti sve potrebne radnje. Lokalni mediji izvijestili su da je brod prijavio kako treba pomoć u blizini obale grada Gallea na jugozapadu tog otoka u Indijskom oceanu. Svi ozlijeđeni primljeni su u bolnicu u istom gradu.