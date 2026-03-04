Upozorenje švedske središnje banke: Evo koliko gotovine se preporučuje imati u slučaju krize

Riksbank pozvala je građane na dodatni oprez te preporučila svim punoljetnim osobama da u svojim domovima drže određenu količinu gotovine, dovoljno za podmirenje osnovnih životnih troškova tijekom sedam dana. Riječ je o mjeri kojom se želi očuvati funkcioniranje društva u izvanrednim okolnostima, poput rata ili ozbiljne krize, prenosi Bloomberg.

U prvim smjernicama o načinima plaćanja namijenjenima izravno građanima, koje su objavljene danas, švedska središnja banka navodi da bi svaka odrasla osoba trebala imati pri ruci 1000 kruna, odnosno oko 100 eura u gotovini. Osim toga, preporučuje se korištenje bankovnih kartica različitih izdavatelja, kao i upotreba domaće digitalne platforme za plaćanje Swish, koja je široko rasprostranjena u toj zemlji.

"Javnost je važan dio cjelokupne obrane Švedske i ključna za jačanje nacionalne spremnosti", priopćila je središnja banka. "Pristup različitim načinima plaćanja jača sposobnost građana da obavljaju plaćanja tijekom privremenih poteškoća, kriza ili, u konačnici, rata." Ove upute dio su šire strategije švedskih vlasti usmjerene na pripremu društva za moguće posljedice vojnog ili kibernetičkog napada. Posebna se pozornost pritom pridaje pojačanim sigurnosnim rizicima koji dolaze iz Rusije, a u manjoj mjeri i iz Irana.

Podsjetimo, vlada je već ranije svim kućanstvima uputila informativnu brošuru s preporukama o količini pitke vode koju je poželjno skladištiti te savjetima kako doći do pouzdanih informacija u slučaju nestanka električne energije. Švedski platni sustav, smatraju stručnjaci, izložen je povećanom riziku upravo zbog izrazite digitaliziranosti. U toj se zemlji gotovinom danas plaća tek svaka deseta transakcija, što cijeli sustav čini osjetljivim na moguće tehničke poremećaje ili napade.

Iako je središnja banka već apelirala na donošenje zakona kojim bi se dodatno zaštitio status gotovine, konkretan prijedlog još uvijek nije predstavljen. Istodobno, iz Riksbanka poručuju kako bi do 1. srpnja trebalo omogućiti i izvanmrežno kartično plaćanje za kupnju hrane i lijekova u slučaju pada sustava.

Slične preporuke ranije su donijele i središnje banke u Finskoj i Norveškoj, državama koje također dijele granicu s Rusijom. I ondje se građanima savjetuje da u svojim domovima imaju određenu količinu gotovine te da raspolažu s više bankovnih kartica kako bi bili spremni na moguće poremećaje u platnom prometu.