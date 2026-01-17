U 2026. planira putovati 90% Austrijanaca

Jedni od vjernijih hrvatskih gostiju, Austrijanci, voljni su putovati i ove godine, kažu najave turističkih kretanja iz Austrije. Prema istraživanju Ruefa Reisekompas za 2026. čak 90 posto austrijskih građana želi na neko putovanje u ovoj godini.

Ljeto, gradovi i wellness

– Pored glavnog ljetnog godišnjeg odmora velik interes iskazali su i za putovanja u pred i posezoni, odnosno za razdoblje od svibnja do rujna, a najtraženiji oblici odmora među austrijskim gađanima su ljetni kupališni odmor, posjete gradovima i wellness odmor – kazao je Branimir Tnčinić, direktor Hrvatske turističke zajednice u Austriji, tijekom sajma Ferien Messe koji se održava u Beču do 18. siječnja.

Riječ je o najvećem i najvažnijem turističkom sajmu u Austriji na kojem se, uz Hrvatsku turističku zajednice kao glavnog izlagača predstavlja i 26 suizlagača iz hrvatske turističke privrede.

– Naša prisutnost iznimno je važna kada znamo da je tržište Austrije tradicionalno među top tri inozemna tržišta s kojih hrvatski turizam ostvaruje najveći promet. Također, riječ je o sajmu na kojem se predstavlja više od 430 izlagača s pet kontinenata, a ukupno se očekuje više od 70 tisuća posjetitelja kojima ćemo našu zemlju i destinacije predstaviti s onim najboljim što hrvatski turizam nudi. U ovoj godini očekujemo nastavak pozitivnih trendova s tržišta Austrije, no rezultati neće doći sami od sebe pa u tom kontekstu ističem važnost kreiranja ponuda i usluga koje nude kvalitetu, ali i vrijednost za novac. Austrijanci jako dobro poznaju našu ponudu, tradicionalno smo im među omiljenim europskim destinacijama te moramo učiniti sve kako bismo taj status zadržali – poručuje iz Beča direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Više od 430 izlagača

Dodaje kako optimizam daju i podaci TUI Austria prema kojima je bukiranje putovanja na početku godine vrlo izraženo. Inače, lani je Hrvatsku posjetilo 1,6 milijuna turista iz Austrije, a bili su dva posto brojniji nego u prethodnoj godini. Austrijski gosti su, pri tom, ostvarili 8,2 milijuna noćenja i blagi rast prema 2024. godini.