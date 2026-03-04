Trump zaprijetio embargom: Bijela kuća tvrdi da je Madrid popustio, Španjolska sve poriče

Bijela kuća objavila je u srijedu da je Španjolska pristala surađivati s američkom vojskom nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio prekidom trgovine, ali je Španjolska demantirala postojanje takvog dogovora.

Trump je u utorak zaprijetio da će prekinuti trgovinu s Madridom zbog njegova protivljenja američko-izraelskim napadima na Iran. Upitana o tom pitanju u srijedu, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da joj je preneseno kako je Španjolska popustila.

"Mislim da su jučer glasno i jasno čuli predsjednikovu poruku. Prema mojim saznanjima, tijekom proteklih nekoliko sati pristali su surađivati s američkom vojskom", rekla je Leavitt na brifingu za novinare. Nije iznijela pojedinosti.

Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares zanijekao je da je Španjolska postigla takav sporazum. "Kategorički to demantiram. Čuo sam za ove izjave na putu do ovamo te sam ih imao vremena malo proučiti i poslušati", rekao je Albares za španjolsku radijsku postaju Cadena Ser.

"Stav španjolske vlade o ratu na Bliskom istoku i bombardiranju Irana u vezi s korištenjem naših baza uopće se nije promijenio. Stoga to kategorički i iskreno poričem. Nemam pojma na što bi se to moglo odnositi niti odakle je moglo doći." Trump je iznio ideju o uvođenju trgovinskog embarga Madridu zbog odbijanja da dopusti američkim zrakoplovima korištenje zajedničkih pomorskih i zračnih baza u južnoj Španjolskoj za ofenzivu protiv Irana.

Španjolska je osudila američko i izraelsko bombardiranje Irana kao nepromišljeno i nezakonito. Španjolska "neće biti vazal" drugoj zemlji, rekla je u srijedu potpredsjednica vlade Maria Jesus Montero. Ranije je u televizijskom obraćanju premijer Pedro Sanchez ponovio antiratni stav Španjolske, upozorivši da sukob nosi rizik od izazivanja velike globalne katastrofe.