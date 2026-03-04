Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 239
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DIPLOMATSKI OKRŠAJ

Trump zaprijetio embargom: Bijela kuća tvrdi da je Madrid popustio, Španjolska sve poriče

President Donald Trump Hosts Roundtable on Ratepayer Protection Pledge
Foto: BONNIE CASH/NEWSCOM
1/3
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
04.03.2026.
u 21:59

Ranije je u televizijskom obraćanju premijer Pedro Sanchez ponovio antiratni stav Španjolske, upozorivši da sukob nosi rizik od izazivanja velike globalne katastrofe.

Bijela kuća objavila je u srijedu da je Španjolska pristala surađivati s američkom vojskom nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio prekidom trgovine, ali je Španjolska demantirala postojanje takvog dogovora.

Trump je u utorak zaprijetio da će prekinuti trgovinu s Madridom zbog njegova protivljenja američko-izraelskim napadima na Iran. Upitana o tom pitanju u srijedu, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da joj je preneseno kako je Španjolska popustila.

"Mislim da su jučer glasno i jasno čuli predsjednikovu poruku. Prema mojim saznanjima, tijekom proteklih nekoliko sati pristali su surađivati s američkom vojskom", rekla je Leavitt na brifingu za novinare. Nije iznijela pojedinosti.

Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares zanijekao je da je Španjolska postigla takav sporazum. "Kategorički to demantiram. Čuo sam za ove izjave na putu do ovamo te sam ih imao vremena malo proučiti i poslušati", rekao je Albares za španjolsku radijsku postaju Cadena Ser.

"Stav španjolske vlade o ratu na Bliskom istoku i bombardiranju Irana u vezi s korištenjem naših baza uopće se nije promijenio. Stoga to kategorički i iskreno poričem. Nemam pojma na što bi se to moglo odnositi niti odakle je moglo doći." Trump je iznio ideju o uvođenju trgovinskog embarga Madridu zbog odbijanja da dopusti američkim zrakoplovima korištenje zajedničkih pomorskih i zračnih baza u južnoj Španjolskoj za ofenzivu protiv Irana.

Španjolska je osudila američko i izraelsko bombardiranje Irana kao nepromišljeno i nezakonito. Španjolska "neće biti vazal" drugoj zemlji, rekla je u srijedu potpredsjednica vlade Maria Jesus Montero. Ranije je u televizijskom obraćanju premijer Pedro Sanchez ponovio antiratni stav Španjolske, upozorivši da sukob nosi rizik od izazivanja velike globalne katastrofe.

Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
Ključne riječi
Španjolska SAD Donald Trump

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
22:21 04.03.2026.

J.bo ti takvog partnera, dobar si mu dok mu povlađuješ, ali svejedno te u nekom trenutku pusti niz vodu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!