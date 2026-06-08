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PODIJELJENA MIŠLJENJA

'Duboko me uznemirio govor našeg svećenika, drago mi je što ne idem u crkvu', brutalne reakcije se nižu

Don Tomislav Lukač
Foto: Tik Tok
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
08.06.2026.
u 11:32

Ranije se svađao sa Severinom, a sada je dao kontroverzne izjave o homoseksualnosti zbog čega je mladi svećenik doslovce podigao prašinu na društvenim mrežama.

Mladi svećenik Tomislav Lukač, koji se već nekoliko puta pronašao u medijima zbog svojih izjava, kao i ranije zbog svađe s glazbenicom Severinom Vučković, ponovno podiže prašinu na društvenim mrežama. Naime, sada zbog izjava o homoseksualnosti. "Ti ljudi uglavnom nisu krivi, ali to je sotonsko maslo. Zašto? Zato što Sotona nema vlastitu glinu, ne može stvoriti ništa. Može samo izokrenuti ono što je stvoreno. Je l'' vi vjerujete u Boga koji bi dao nekome tijelo za osobu suprotnog spola, a onda stavio u njega sklonosti za osobu istog spola. Kakav je to Bog? To je Bog koji te muči. To je Bog koji nije ljubav. Ja ne vjerujem u takvog Boga", kazao je mladi svećenik i izjavom mnoge šokirao. U komentarima ispod objave videa na Instagramu nizale su se snažne reakcije.

"Ako vjeruješ da je Bog stvorio svakog čovjeka, onda je teško tvrditi da su nečije duboke emocije i osjećaji automatski "sotonsko maslo". Homoseksualne osobe nisu nastale jučer, niti zbog neke moderne ideologije, postojale su kroz cijelu ljudsku povijest. Zanimljivo je kako neki ljudi sve što ne razumiju pripišu Sotoni, umjesto da pokušaju razumjeti druge ljude. Puno je lakše nešto proglasiti đavolskim, nego pokazati suosjećanje i poštovanje. Ako je Bog stvorio čovjeka, a homoseksualne osobe postoje oduvijek, možda nije problem u njima, nego u našoj potrebi da osuđujemo umjesto da razumijemo. Vjera bi prije svega trebala učiti nas ljubavi prema bližnjem, dostojanstvu i poštovanju", "Je li od Boga što se npr. netko rodi bez udova?", "Seksualnost je starija od svih religija, hajdemo prvo to shvatiti", "Don Tomislave, mislim da je uloga Crkve u današnje vrijeme pokušavanje nalaženja ljudskosti u svima, traženja zajedništva i razumijevanja. Sramota je na vama, a ne na LGBTQ+ osobama", "Prestanimo predstavljati našoj djeci i mladima crkvu kao nešto dobro, jer mržnja koju promovirate je sve samo ne to", "Bog stvara samo "savršene ljude"? Tko onda stvara ubojice? Pedofile? Časne sestre koje su ubile tisuće beba u Irskoj? Ljude koji trenutačno ubijaju djecu u Gazi? Jesu li nam homoseksualci zaista toliki trn u oku pored svega?", "Duboko me uznemirio ovaj govor, drago mi je da ne idem u crkvu", samo su neki od stotine komentara ispod videa. Naravno, ondje se pronašlo i nekoliko onih koji su podržali riječi mladog svećenika Tomislava Lukača. "Lijepo si to objasnio", "Kratko, a istinito", "Precizno objašnjeno", samo su neki od komentara ispod videa. Sve komentare pročitajte OVDJE.

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Podsjetimo, prije dvije godine Tomislav Lukač svađao se s najpoznatijom hrvatskom pjevačicom Severinom. "Dragi moji pratitelji stvarno mi nije cilj spuštati se na neku razinu i debatirat i vjerujem da ova stvar neće izaći u medije, ali stvarno mi je na srcu radi vas samih da saznate istinu o onome što je Severina danas napravila s mojim videom o pobačaju. Moj video o pobačaju je podijelilo 197 ljudi. Među njima jedan čovjek je podijelio video na svoj story i na svom storyju napisao pogrdne riječi prema Severini. I što je kraljica napravila? Znači ona je uzela taj njegov story, izrezala njegovo ime i prezime da se ne vidi i objavila to kao da je to moj story i kao da sam joj ja uputio riječi pogrde i usput me jako izvrijeđala. Meni je stvarno tužno kako se netko tko je toliko poznat i koji ima 1,4 milijuna pratitelja može spustiti na takvu razinu da koristi laž kako bi debatirao običnog svećenika. Ali opet, razumijem. Jer kad ne posjeduješ istinu, nego laž, onda ta laž mora bit dovoljno glasna i nametnuta kako bi naivni ljudi povjerovali u to da je istina. A tebe, draga Severina koja si se krizmala upravo u župi u kojoj ja sada djelujem podsjećam da na koncerte nosiš onaj isti križ za koji mi se rugaš u svome storyju. I stvarno ne očekujem da ćeš mi se javno ispričati. Iako bi to bilo ne samo kršćanski, nego i ljudski. Ali molim te ispričaj se svoj djeci i mladima koji te prate jer si koristila laž kako bi prevladao tvoj stav o pobačaju. A vi dragi moji Hrvati odlučite hoćete li i dalje pratiti nekoga i vjerovati nekome tko koristi laž kako bi njegovo mišljenje prevladalo”, rekao je i zaključio: “Volim te i molim se za tebe. Javi se za kavu."

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Osim toga, Severina se ranije osvrnula na navodnu poruku mladog svećenika u kojoj je pisalo: “Žena od skandala. Taman se oporavila od jahte kad eto ti je opet”. Ona mu je poručila: “Zvuči kao da mi je motor prerezao glavu pa su mi je sašili natrag u najboljoj klinici za vraćanje glave na tijelo kad ti je prereže brodski motor, a ja sam samo imala dobar se*s, što i tebi želim. Možeš i s osobom suprotnog spola. Kako znaš da nije dobro ako nisi isprobao? Križ ti je top”, napisala je Severina.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika na društvenim mrežama ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

Ključne riječi
kontroverzno izjave homoseksualnost svećenik Tomislav Lukač showbiz

Komentara 93

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ME
MediciKM
11:44 08.06.2026.

don Tomo Lukač. Mladi svečenik, car. Njegove propovjedi su bile tako slušane da se čula muha kada zuji u crkvi. Žao mi je što je otišao...ali Rim takve treba. Bravo don Tomo, samo naprijed. Blagoslov.....

Avatar artemiš
artemiš
12:36 08.06.2026.

Bog je stvoritelj svega, ali ne upravlja svim ljudima jer je ljudima dao slobodnu volju. Neki od svoje volje odabiru blud kao Severina i još se time "ponose" jer jedino tako mogu uvijek biti oholi i tvrditi da su uu pravu. Isti takav "ponos" forsiraju i osobe poremećene seksualnosti, jer ne žele ni samima sebi priznati da s njima nešto nije u redu. I nije od Sotone što su takvi, anomalije su prisutne u svemu, od vremenskih prilika do svemira, no od Sotone je njihova oholost. Kao što je oholost kao takva jedan od sedam smrtnih grijeha.

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
11:55 08.06.2026.

Svaka mu je na mjestu. Da ti homoseksualci i ostalu perverznjaci koji se kriju pod tim akronimom lgbtq imaju imalo mozga, poslušali bi ga.

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