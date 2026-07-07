Zabetonirao mamu u zid kuće pa pobjegao u Dubai? Slučaj koji je šokirao zemlju dobio neočekivani obrat

Prema pisanju austrijskog dnevnig lista "Heute" u ponedjeljak navečer, slučaj austrijske umirovljenice stare gotovo 100 godina, zabetonirane u podrumski zid obiteljske kuće u Münchendorfu u Donjoj Austriji, o ĉemu je u više navrata pisao Večernji list, dobio je novi obrat situacije. List ističe da je za zločin osumnjičen pokojničin 57- godišnji sin, te da je uhićen pri pokušaju napuštanja Dubaija i odlaska u Ujedinjene Arapske Emirate.

Osumnjičenik se trenutno nalazi u pritvoru u Dubaiju i Austrija priprema dokumentaciju, potrebnu na njegovo izručenje. Glasnogovornica Državnog tužiteljstva u Beču Nina Bussek potvrdila je "Heuteu" uhićenje 57-godišnjaka u Dubaiju. 'Obavijestilo nas je Veleposlanstvo, a dokumentacija za izručenje trenutno se priprema', rekla je Bussek za austrijski dnevni list.

Uz opasku da se istraga nastavlja u svim mogućim smjerovima. Ispituje se, između ostalog, da li žena umrla nasilnom ili prirodnom smrću. Istražitelji oĉekuju da će ispitivanjem pokojničinog sina, kada bude izručen Austriji, doći do dodatnih informacija.

'Heute' navodi kako je istraga također usredotočena i na sumnju da se radi o socijalnoj prijevari. List piše da je osumnjičenik navodno iza majčine smrti nastavio i dalje primati njenu mirovinu. Kako je izvijestila Nina Bussek, glasnogovornica Državnog tužiteljstva u Beču, još uvijek se čeka na obdukcijski nalaz. A do njega nije baš lako doći, jer je ženino tijelo otkriveno u zidu obiteljske kuće u Donjoj Austriji bilo u teškom raspadajućem stanju.

Obdukcijski bi nalaz trebao razjasniti kada i kako je žena umrla? I da li je možda umrla u Beču, te je tek nakon smrti, kasnije, prebačena u obiteljsku kuću u Donju Austriju? Očekuje se i podatak o tome kada je žena zabetonirana u podrumski zid, kao i tko je počinitelj tog gnjusnog zlodjela?

"Heute" također ističe da za osumnjičenika vrijedi načelo nevinosti dok mu se ne dokaže suprotno. Da podsjetimo! Krajem svibnja, nakon što je jedan od rođaka zvao ženu u više navrata da joj čestita njen skori 100. rođendan, a ona se nije javljala, on je to prijavio policiji.

Nakon prijave vatrogasci su zajedno s policijom nasilno otvorili vrata kuće u Münchendorfu i utvrdili da je kuća prazna i da u njoj dugo nikoga nije bilo. Potom su, uz pomoć psa tragača, naišli na šokantno otkriće: žensko tijelo u raspadajućem stanju, zabetonirano u podrumski zid. I tako se klupko strave i užasa počelo odmotavati.

Trag iz Donje Austrije odveo je policiju do Beča, gdje je u stanu u 9. bečkom stambenom okrugu Alsergrund pokojnica imala prijavljen glavni boravak. Sekundarni joj je bio u Donjoj Austriji. U bečkom stanu navodno je živio i njen sin. Policija je oba stambena objekta zapečatila i dala se u potragu za pokojničinim sinom.

Susjedi u Münchendorfu su istražiteljima rekli da im nije bilo sumnjivo što ne vide staricu, jer je neki muškarac redovito održavao imanje. Također im je rečeno da žena živi u domu za stare i nemoćne osobe u Beču. Dakle, razloga za neku sumnju nisu imali. Tim više su ostali šokirani stravom i užasom u njihovom susjedstvu. U Austriji se s velikim Interesom očekuje rasplet ovog misterioznog slučaja, koji je šokirao ne samo Austrijance nego i europsku i svjetsku javnost.