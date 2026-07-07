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Najveći paradoks

Prodaja nekretnina u Hrvatskoj pala čak 42 posto, a cijene divljaju: Evo što se krije iza toga i hoće li uslijediti slom

Novim porezom na nekretnine bit će obuhvaćene kuće i stanovi za iznajmljivanje
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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VL
Autor
Mateja Papić
07.07.2026.
u 08:05

Cijene stanova u Hrvatskoj u godinu dana porasle su 14 posto, dok promet nekretninama pada već četvrtu godinu zaredom. Iz HGK objašnjavaju što stoji iza tog paradoksa i prijeti li tržištu slom.

Prodaja nekretnina u Hrvatskoj u posljednjih godinu dana pala je čak 42 posto, no cijene i dalje nastavljaju rasti. Prema dostupnim podacima, cijene su u istom razdoblju porasle 14 posto, gotovo tri puta više od prosjeka Europske unije, gdje je rast iznosio pet posto. Na prvi pogled riječ je o paradoksu, no predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Dubravko Ranilović u razgovoru za RTL Danas objašnjava da iza takvih brojki stoji nekoliko čimbenika.

Ističe kako promet nekretninama pada već četvrtu godinu zaredom, a razlozi su brojni. "Promet nekretninama pada već četvrtu godinu zaredom. To nije od jučer. Jedan od razloga svakako je to što su cijene dijelom previsoke, ponuda je premala, a imamo i puno neaktiviranih stanova. Zato su pokrenute neke mjere koje se odnose na priuštivo stanovanje. Dakle, ponuda je premala", rekao je Ranilović.

Dodaje kako cijene nastavljaju rasti jer se stanovi sve češće kupuju kao oblik ulaganja, a ne isključivo radi rješavanja stambenog pitanja. "Rastu zato što razlozi kupnje nisu isključivo rješavanje stambenog pitanja. Kamatne stope su relativno niske, ali imamo relativno visoku inflaciju. U takvim okolnostima stambena nekretnina postala je investicija, pa mnogi kupuju stanove upravo kao ulaganje. Istodobno nemamo adekvatnu ponudu i nismo aktivirali velik broj nekretnina koje se nalaze izvan tržišta", pojašnjava.

Unatoč snažnom padu broja kupoprodaja, Ranilović smatra da Hrvatskoj ne prijeti slom tržišta kakav je uslijedio nakon financijske krize 2008. godine. "Razlozi su danas drukčiji. Činjenica je da promet pada i da će se dobar dio cijena morati korigirati. Stvari će krenuti u drugom smjeru kada na red dođu oni koji nekretninu moraju prodati iz osobnih razloga. Sve dok je tržište ovako benevolentno i više ovisi o investicijama nego o stvarnim potrebama, situacija će biti ovakva", predviđa stručnjak.

Ipak, naglašava da je gotovo nemoguće procijeniti kada bi se to moglo dogoditi. "To nitko ne može predvidjeti. Imamo i globalne čimbenike koji utječu na tržište nekretnina i gospodarstvo. U ovom trenutku to zaista nitko ne može reći. No činjenica je da promet pada već četvrtu godinu zaredom i da se dio nekretnina uopće ne može prodati. Na kraju se ne proda ni trećina nekretnina koje su ponuđene na tržištu. To znači da velik broj njih nije oglašen po realnim cijenama", rekao je Ranilović.

FOTO U samom centru Rijeke prodaje se šarmantan stan: Potpuno je namješten, ovo je cijena
Novim porezom na nekretnine bit će obuhvaćene kuće i stanovi za iznajmljivanje
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