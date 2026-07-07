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KOLONA IZ SVIH SMJEROVA

FOTO Nećete vjerovati gdje je ova vozačica parkirala: Skoknula do trgovine i napravila potpuni kolaps

Screenshot/Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
07.07.2026.
u 09:35

U vrlo kratkom roku stvorile su se kolone iz svih smjerova, a pojedini putnici bili su prisiljeni izaći iz autobusa jer promet nije mogao normalno funkcionirati

Fotografije i informacije o nesvakidašnjoj situaciji na splitskom Žnjanu objavljene su na Facebook stranici 'Prometne zgode i nezgode', gdje su ubrzo privukle veliku pozornost korisnika društvenih mreža. Prema objavi, jedna je vozačica svoj automobil ostavila usred kružnog toka i otišla u obližnju trgovinu. Vozilo je pritom ostalo parkirano na ulazu u kružni tok, zbog čega autobusi i ostala vozila nisu mogli nastaviti vožnju.

U vrlo kratkom roku stvorile su se kolone iz svih smjerova, a pojedini putnici bili su prisiljeni izaći iz autobusa jer promet nije mogao normalno funkcionirati. Prema navodima očevidaca, vozačica se vratila tek nakon što je promet na tom dijelu grada bio potpuno blokiran. Bez većeg objašnjenja sjela je u automobil i odvezla se, ostavljajući iza sebe kolone i brojne zbunjene vozače, piše Slobodna Dalmacija.

Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju autobus koji je ostao zaglavljen u kružnom toku te osobni automobil zbog kojeg je promet bio gotovo potpuno paraliziran.  Objava je u kratkom roku izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su komentirali kako se ovakav prizor rijetko viđa čak i na najprometnijim gradskim prometnicama.
Ključne riječi
kružni tok gužve parkiranje žnjan

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