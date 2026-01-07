Trump žestoko napao saveznike dok prijeti invazijom na Grenland: 'Rusija i Kina se boje NATO-a zbog mene'

Donald Trump uputio je žestok napad na saveznike iz NATO-a svega nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Države zaplijenile ruski tanker u europskim vodama, dok istovremeno prijeti invazijom na Grenland.

Predsjednik je kritizirao “pristaše” vojnog saveza nakon Drugog svjetskog rata, podsjetivši da većina članica ne ulaže dovoljno u obranu, tek 2 posto svog BDP-a, znatno manje od cilja od 5 posto koji je prošlog ljeta postavljen u Hagu. “Dok nisam došao ja,” napisao je Trump u srijedu ujutro, “SAD su, naivno, plaćale za njih.”

“Rusija i Kina nemaju nikakvog straha od NATO-a bez Sjedinjenih Država, i sumnjam da bi NATO bio tu za nas kad bismo ih zaista trebali,” dodao je. “Mi ćemo uvijek biti tu za NATO, čak i ako oni neće biti tu za nas. Jedina nacija koju Kina i Rusija poštuju i čega se boje je SAD obnovljen pod DJT-om.”

Oštra kritika dolazi u trenutku kada su SAD, pokazujući vojnu nadmoć, zaplijenile ruski tanker u sjevernim vodama Škotske. Moskva je nedavno poslala podmornicu da osigura plovilo koje je krijumčarilo naftu iz Venezuelе pod sankcijama. Europa je u napetosti nakon Trumpove prijetnje da će zaplijeniti Grenland, dansko teritorij, nakon ranog uhićenja venezuelanskog diktatora Nicolasa Madura u subotu.

Velika Britanija, Francuska i Italija u ponedjeljak su izdale zajedničku izjavu u podršci Danskoj, nakon što je Bijela kuća objavila da predsjednik razmatra planove za preuzimanje kontrole nad Grenlandom, uključujući mogućnost kupnje teritorija ili preuzimanja obrane otoka. SAD su u srijedu zaplijenile ruski tanker Bella 1 u sjevernom Atlantiku, između Islanda i Škotske. Dramatični snimci prikazuju američke specijalne snage kako upadaju na brod nakon tjedana potjere, u operaciji koja dodatno zaoštrava odnose s Moskvom.

Obalna straža također je ujutro u Karibima zaplijenila drugi tanker, Sophia, u sklopu američkih napora da zaustavi dotok venezuelanske nafte prema neprijateljskim zemljama, uključujući Rusiju, Kinu i Iran. Ministar obrane Pete Hegseth upozorio je svijet da je blokada venezuelanske nafte u punom pogonu, naglasivši da nijedan brod nije siguran bilo gdje u svijetu.

“Sjedinjene Države nastavljaju provoditi blokadu protiv svih brodova tamne flote koji ilegalno prevoze venezuelansku naftu kako bi financirali protuzakonite aktivnosti i krali venezuelanskom narodu,” napisao je na platformi X. “Samo legitimna i zakonita energetska trgovina, prema procjeni SAD-a, bit će dopuštena.” Rusko Ministarstvo prometa reagiralo je: “Nijedna država nema pravo upotrijebiti silu protiv plovila koja su uredno registrirana u jurisdikciji drugih država.”

U posljednjem tjednu Trump je zanemario desetljeća ustaljene prakse u odnosu na saveznike iz NATO-a i Kongres. Predsjednik se prije drske operacije hvatanja Madura u subotu nije konzultirao ni s jednom stranom, a sada dodatno zaoštrava odnose prijetnjom invazije na Grenland, susjedni teritorij čiju zaštitu SAD jamče od 1951. godine.

Ohrabren uhićenjem Madura, Trump je predstavio “Donroe doktrinu”, svoju verziju Monroeove doktrine iz 1800-ih, koja je američkim državama zabranjivala kolonizaciju Europe, a koju je formulirao predsjednik James Monroe. “Sad je to Donroe doktrina... Američka dominacija u Zapadnoj hemisferi više nikada neće biti dovedena u pitanje,” rekao je novinarima. Promjena je formalizirana u “Trumpovom dodatku” Monroeovoj doktrini, koji je postao temelj Nacionalne sigurnosne strategije objavljene prošlog mjeseca. Dodatak uvodi tri nepokolebljiva stupa: uskraćivanje strateških resursa, proširenje hemisfernih granica i militarizirano provođenje zakona, piše Daily Mail.

Zaplijenom ruskog tankera pod američkom zastavom u međunarodnim vodama, SAD efektivno tretiraju Atlantik i Karibe kao “američka jezera”, gdje tvrde pravo ukrcaja na svako plovilo koje smatraju prijetnjom. Za Rusiju i Kinu to je znak “drži se podalje”. Za Europu, Trump pokazuje da je “tata”, kako je ljetos proročki šaljivo komentirao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

Administracija prisustvo Kine, Rusije i Irana u Latinskoj Americi smatra modernim kršenjem Monroeove doktrine. Kina je u regiji osnovala strane kompanije koje grade infrastrukturu u sklopu globalne strategije Pojas i put, kako bi zemlje učinila ovisnima o svojim uslugama i zaduženima.

Europski saveznici žurno traže odgovor. Danska premijerka Mette Frederiksen izjavila je ovaj tjedan da bi, u slučaju da SAD zaplijeni Grenland, NATO savez mogao kolapsirati. “Međunarodna zajednica kakvu poznajemo, demokratska pravila igre, NATO, najjači obrambeni savez na svijetu, sve bi to propalo ako bi jedna NATO država odlučila napasti drugu,” upozorila je Frederiksen.