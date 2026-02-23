Bez dna? Nova mjerenja otkrila zastrašujuću dubinu plave rupe u Meksiku

Najdublja poznata plava rupa na svijetu nalazi se tik uz obalu poluotoka Yucatán u Meksiku, a već godinama zbunjuje znanstvenike diljem svijeta. Riječ je o podvodnoj vrtači nazvanoj Taam Ja, što na jeziku Maja znači „duboka voda“. Iako je otkrivena prije nešto više od 20 godina zahvaljujući lokalnom roniocu, njezine stvarne dimenzije i dalje ostaju obavijene misterijem.

Prva ozbiljnija mjerenja provedena su 2021. godine, kada su znanstvenici procijenili da rupa doseže dubinu od oko 275 metara. Međutim, nova ekspedicija iz 2023. godine pokazala je da je vrtača duboka najmanje 420 metara i pritom istraživači ni tada nisu uspjeli potvrditi da su dosegnuli njezino dno, prenosi LadBible. Za mjerenja je korišten sofisticirani uređaj poznat kao CTD profiler, koji pomoću senzora mjeri tlak vode i tako precizno određuje dubinu. Unatoč naprednoj tehnologiji, potpuna istina o dubini ove plave rupe i dalje izmiče znanstvenicima.

Plave rupe su prirodne podvodne špilje na morskom dnu, karakteristične po gotovo okomitim stijenkama. Najčešće se nalaze u priobalnim područjima, osobito tamo gdje je podloga sastavljena od mekih stijena poput vapnenca. Njihovo formiranje povezano je s dugotrajnim procesom erozije. Vremenom dolazi do urušavanja stijena i stvaranja dubokih šupljina koje se potom ispune morskom vodom. Većina plavih rupa duboka je samo nekoliko desetaka metara, no često su povezane s razgranatim sustavima podvodnih špilja.

Ono što ih čini posebnima jest činjenica da su uglavnom izolirane od morskih struja, što stvara jedinstvene kemijske i biološke uvjete. Upravo zbog toga predstavljaju iznimno zanimljivo područje istraživanja za morske biologe, geologe i oceanografe.

Zbog svoje iznimne dubine i potencijalne povezanosti s podzemnim špiljskim sustavima, Taam Ja’ mogla bi pružiti vrijedne podatke o geološkoj povijesti regije, ali i o razvoju specifičnih ekosustava koji opstaju u ekstremnim uvjetima. Ipak, jedno pitanje i dalje ostaje bez odgovora: koliko je zapravo duboka? Dok znanstvenici ne uspiju dosegnuti njezino dno, ova impresivna plava rupa ostat će jedna od najvećih prirodnih zagonetki podmorja.