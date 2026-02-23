Grdosija od 91 kata i šest zvjezdica: Trumpov neboder bit će najviši u zemlji, ali ne žele ga svi

Jedan investitor nekretnina potpisao je ugovor s obiteljskim poslovnim carstvom američkog predsjednika Donald Trump za izgradnju tornja u Gold Coastu u Australiji. Predloženi hotel od 91 kata, s oznakom šest zvjezdica, dosegnuo bi visinu od 335 metara, čime bi nadmašio sve postojeće nebodere u zemlji. Glavni izvršni direktor Altusa David Young izjavio je kako će zgrada biti reprezentativni arhitektonski i turistički objekt za Surfers Paradise, te da je cilj započeti izgradnju prije Olimpijskih igara 2032. godine, iako je projekt još uvijek u konceptualnoj fazi.

„Trump International Hotel & Tower, Gold Coast naš je prvi službeni projekt u Australiji”, izjavio je Eric Trump, izvršni potpredsjednik Trump Organization. Prijedlog za lokaciju na adresi 3 Trickett St daleko je od konačne realizacije, budući da gradsko vijeće Gold Coast City Council potvrdilo je da još nije zaprimljena službena prijava za razvoj projekta, piše Daily Mail.

Vršitelj dužnosti gradonačelnika Gold Coasta Mark Hammell poručio je u priopćenju kako grad pozdravlja ulaganja jer ona jačaju povjerenje i potiču otvaranje novih radnih mjesta. „Formalna prijava za razvoj bit će potrebna, a raduje nas što ćemo je razmotriti čim bude zaprimljena”, izjavio je.

Ipak, peticija protiv projekta na platformi Change.org prikupila je više od 20.000 potpisa u samo nekoliko sati od objave projekta u ponedjeljak. Investitor je naveo kako će toranj slijediti isti Trumpov koncept koji se primjenjuje na projektima koji se trenutno grade u Jeddahu u Saudijskoj Arabiji. „Objekt će sadržavati luksuzni hotel s 285 soba koji će nositi zaštitni znak Trumpovog logotipa i biti središnja točka 91-katnog kompleksa”, stoji u priopćenju o projektu.

„Projekt će također uključivati 272 luksuzna stambena apartmana, troslojni podij s ekskluzivnim Beach Clubom te više od 3400 četvornih metara vrhunskog komercijalnog, trgovačkog i ugostiteljskog prostora, čime će se revitalizirati središnja zona Surfers Paradisea.” Hammell obnaša dužnost gradonačelnika dok je Tom Tate na putu u inozemstvu. Glasnogovornik gradskog vijeća istaknuo je da je Tate 13. veljače sudjelovao na sastanku s Trumpovom organizacijom u Sjedinjenim Državama.