Špijun CIA-e koji je odavao tajne Moskvi: Zbog njega su deseci ubijeni, a tenzije između SAD-a i Rusije porasle

Aldrich Ames, bivši špijun američke Središnje obavještajne agencije (CIA) koji je bio osuđen za doživotnu zatvorsku kaznu zbog otkrivanja državnih tajni Moskvi, zbog čega je ubijeno desetak dvostrukih agenata, umro je u ponedjeljak u zatvoru, objavile su američke vlasti. Zatvorska uprava objavila je da je Ames imao 84 godine. Radio je kao obavještajni analitičar za CIA-u 31 godinu te je sa suprugom Rosario osuđen zbog prodaje informacija Sovjetskom Savezu između 1985. i 1993. godine. Zbog zarađenih 2,5 milijuna dolara ugrozio tajne misije i živote američkih agenata. Ames je bio čelnik odjela za Sovjetski Savez u CIA-inoj protuobavještajnoj grupi, a Kremlju je predao imena nekoliko desetaka Rusa koji su špijunirali za SAD. Par je otkriven zbog sumnjivog luksuznog života – držali su novac na švicarskim računima, vozili Jaguara, a godišnje imali do 50 tisuća dolara dugova na kreditnim karticama.

Državni tužitelji utvrdili su da je Ames špijunirao za Sovjetski Savez do otkrića 1994. godine. Oslanjajući se na njegove lažne informacije službenici CIA-e dezinformirali su američke predsjednike Ronalda Reagana i Georgea Busha starijeg o sovjetskim vojnim sposobnostima i drugim strateškim pitanjima. Proces protiv Amesa povisio je tenzije između Washingtona i Moskve u vrijeme kad je SAD pokušavao normalizirati odnose s Rusijom nakon raspada Sovjetskog saveza, piše agencija France Presse.

Tadašnji direktor CIA-e James Woolsey odstupio je zbog tog slučaja nakon što je odbio otpustiti ili degradirati kolege u agenciji. Njegov nasljednik John Deutch proveo je reviziju u toj instituciji koja je rezultirala i uhićenjima. Američki predsjednik Bill Clinton tada je Amesov slučaj proglasio „vrlo ozbiljnim” i štetnim za odnose s Moskvom. Kremlj je umanjivao taj incident, a jedan ruski diplomat američku stranu čak i nazvao „ekstremno emocionalnom”. Bijela kuća je kasnije bila primorana protjerati ruskog diplomata Aleksandera Lisenka, optuženog za suradnju za Amesom, nakon što ga je Moskva odbila povući sama.

Slični skandali dugo su opterećivali odnose Washingtona i Moskve. Julius i Ethel Rosenberg 1953. su smaknuti na električnoj stolici nakon optužbe da su odavali nuklearne tajne Moskvi tijekom vrhunca 'mccarthyisma', perioda progona komunista i onih koji su smatrani suradnicima Rusije, nazvanom po senatoru Josephu McCarthyju. Bivši stručnjak američke mornarice za komunikacije John Walker 1986. je priznao krivnju za dekodiranje više od milijun poruka pod enkripcijom pa je zbog te 30 godina duge suradnje sa Sovjetima osuđen na doživotni zatvor.