Tihi ubojica baterije: Ovako nikada nemojte puniti mobitel ako želite da vam traje

Gotovo da nema korisnika pametnog telefona koji ga prije spavanja ne spoji na punjač, osiguravajući tako da ga ujutro dočeka 100 posto napunjena baterija. Ta rutina postala je dio naše svakodnevice, vođena logikom da je potpuno napunjen uređaj jedina garancija za cjelodnevno korištenje. Međutim, ova naizgled bezopasna navika zapravo je jedan od glavnih uzroka ubrzanog starenja litij-ionskih baterija. Iako je strah od "prekomjernog punjenja" koje bi moglo dovesti do eksplozije stvar prošlosti zahvaljujući modernim sustavima za upravljanje baterijom (BMS) koji automatski prekidaju dovod struje, stvarna šteta događa se tiho i neprimjetno, tijekom višesatnog održavanja maksimalne napunjenosti.

Problem leži u onome što se događa nakon što baterija dosegne 100 posto. Uređaj prestaje s intenzivnim punjenjem, ali kako telefon i dalje troši minimalnu energiju za pozadinske procese, napunjenost ubrzo pada na 99 posto. Punjač se tada ponovno aktivira kako bi vratio bateriju na maksimum, stvarajući tako seriju mikro-ciklusa punjenja, poznatih kao "trickle charging". Ovaj proces drži bateriju pod stalnim naponskim stresom. Litij-ionske baterije su, naime, pod najvećim opterećenjem kada su na ekstremima, potpuno pune ili potpuno prazne. Dugotrajno držanje baterije u stanju visoke napetosti, što se događa svake noći, ubrzava kemijsku degradaciju unutar njezinih ćelija, što trajno smanjuje njezin ukupni kapacitet.

Drugi, i po mišljenju mnogih stručnjaka još veći neprijatelj zdravlja baterije, jest toplina. Svaki proces punjenja generira određenu količinu topline, a ako telefon ostavite na punjaču preko noći, pogotovo ispod jastuka, na krevetu ili u debeloj zaštitnoj masci, ta se toplina akumulira. Visoke temperature su najveći ubojica dugovječnosti baterije jer uzrokuju nepovratna oštećenja njezine interne strukture. Baterija izložena temperaturama iznad 35 stupnjeva Celzijevih gubi kapacitet znatno brže. To je glavni razlog zašto nakon godinu ili dvije korištenja primjećujete da "potpuno puna" baterija traje osjetno kraće nego kada je uređaj bio nov. Ne radi se o tome da se baterija brže prazni, već da njezin maksimalni kapacitet više nije isti.

Srećom, rješenje postoji i ne zahtijeva preveliku disciplinu, već samo promjenu navika. Većina stručnjaka slaže se oko zlatnog pravila optimalnog punjenja koje nalaže održavanje napunjenosti baterije u rasponu između 20 i 80 posto. U ovoj "zoni ugode" litijevi ioni kreću se uz najmanji otpor i stres, što značajno produljuje životni vijek baterije. Umjesto jednog dugog ciklusa punjenja preko noći, za bateriju su puno zdravija kraća i češća nadopunjavanja tijekom dana. Dopustiti da se telefon potpuno isprazni i ugasi jednako je štetno kao i neprestano ga držati na 100 posto, jer i niski napon uzrokuje nestabilnost u ćelijama baterije.

Proizvođači pametnih telefona svjesni su ovog problema, zbog čega su u svoje uređaje integrirali softverska rješenja koja pomažu u očuvanju baterije. Appleova značajka "Optimized Battery Charging" i Androidova "Adaptive Charging" uče vaše dnevne rutine. Na temelju toga, telefon će se tijekom noći napuniti do 80 posto, a zatim pauzirati punjenje. Preostalih 20 posto napunit će neposredno prije vremena kada se obično budite, čime se skraćuje period u kojem je baterija pod visokim naponskim stresom. Neki Android uređaji, poput Samsungovih, nude i opciju trajnog ograničavanja maksimalne napunjenosti na 85 posto, što je drastičan, ali iznimno učinkovit način za produljenje životnog vijeka baterije.

Ako ipak morate puniti telefon preko noći, koristite standardni, sporiji punjač umjesto ultra-brzih modela. Brzo punjenje stvara znatno više topline i trebalo bi ga koristiti samo kada ste u žurbi i trebate brzo nadopuniti bateriju. Također, izbjegavajte korištenje telefona za intenzivne zadatke poput igranja igara ili gledanja videa dok je spojen na punjač, jer to stvara dvostruki izvor topline. Jednostavan trik je i skidanje zaštitne maske tijekom punjenja kako bi se osigurala bolja ventilacija. Promjenom nekoliko jednostavnih navika možete značajno usporiti neizbježan proces starenja baterije, čime ne samo da štedite novac, već i smanjujete elektronički otpad.