NOĆNA POJAVA

FOTO Na nebu iznad Paga snimljeno misteriozno svjetlo, astronom objasnio o čemu se radi

Foto: Vedran Dorušić
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
23.02.2026.
u 13:21

Neobična svjetla snimljena su sinoć na nebu iznad Paga u smjeru otoka Vira

Iskusni ronilac Vedran Dorušić na Facebooku je objavio neobičnu svjetlosnu pojavu na noćnom nebu iznad mjesta Košljun na Pagu u smjeru Vira, a koje je nastalo sinoć u 21.35 sati.

Dorušić nije bio jedini koji je svjedočio ovoj zanimljivoj nebeskoj situaciji, piše morski.hr. Naime, istu su vidjeli i članovi obitelji te neki drugi otočani, no ono što im je bilo zajedničko je misterij koji ovakva pojava ostavlja.

Kako bi rasvijetlili o čemu se točno radilo morski.hr kontaktirao je našeg priznatog stručnjaka, astronoma Antu Radonića koji je objasnio ovu noćnu pojavu.

"To je rezultat skeniranja laserom sa satelita, pomoću sustava Lidar. Odbijanje koherentne svjetlosti od molekula kisika i dušika ili čestica aerosola u atmosferi. To je tisuće puta manja energija od djelovanja Sunčeve svjetlosti", objasnio je Radonić.
Ključne riječi
nebeska pojava misterij svjetla nebo

