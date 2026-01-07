Naši Portali
ESKALACIJA NAPETOSTI

Drama na Atlantiku: Amerikanci se pokušavaju ukrcati na tanker, Rusija ga prati podmornicom

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
07.01.2026.
u 14:02

Zapljena, koja bi mogla dodatno zaoštriti napetosti s Rusijom, događa se nakon što je tanker – izvorno poznat kao Bella 1 – uspio izbjeći američku pomorsku "blokadu" sankcioniranih plovila i odbiti ranije pokušaje ukrcavanja Obalne straže kod obala Venezuele još u prosincu prošle godine.

Američke snage pokušavaju zaplijeniti tanker s naftom povezan s Venezuelom nakon više od dva tjedna dramatične potjere preko Atlantika, izvijestio je Reuters pozivajući se na američke dužnosnike. Operaciju zajednički provode Obalna straža i vojska SAD-a, a prema izvješćima ruske državne medijske kuće RT, helikopter koji navodno prevozi američke vojnike pokušava sletjeti na palubu broda, piše Sky News.

Zapljena, koja bi mogla dodatno zaoštriti napetosti s Rusijom, događa se nakon što je tanker – izvorno poznat kao Bella 1 – uspio izbjeći američku pomorsku "blokadu" sankcioniranih plovila i odbiti ranije pokušaje ukrcavanja Obalne straže kod obala Venezuele još u prosincu prošle godine. Prema podacima tvrtke za pomorsku analitiku Windward, koja koristi umjetnu inteligenciju, tanker je promijenio ime u Marinera, usvojio rusku zastavu i čak oslikao rusku zastavu na trupu kako bi izbjegao zarobljavanje. Wall Street Journal ranije je izvijestio da je Rusija pratila plovilo podmornicom.

Prema međunarodnom pomorskom pravu, brodovi koji plove pod zastavom neke države uživaju zaštitu te države, što ovu situaciju čini potencijalno eksplozivnom. Ako SAD uspiju u zapljeni, to bi moglo biti protumačeno kao izravni izazov ruskim interesima, posebno u svjetlu nedavne operacije hvatanja venezuelskog predsjednika Nicolása Madura. Američki dužnosnici nisu službeno komentirali operaciju, ali izvori Reutersa potvrđuju da je akcija u tijeku. Ruska strana zasad nije izdala službenu reakciju, ali RT naglašava mogućnost eskalacije.
Rusija atlantik tanker SAD

