Trump Orbánu dopustio uvoz ruskih energenata, ali uz cijenu

Američki predsjednik Donald Trump, baš kao što se i očekivalo, nije svog političkog i ideološkog saveznika Viktora Orbána pustio da se praznih ruku vrati kući, i to u ovom, za njega iznimno osjetljivom trenutku kada mu prvi put od povratka na vlast prije 15 godina prijeti ozbiljan politički konkurent i poraz na skorim izborima. Orbán je na sastanku s Trumpom u Bijeloj kući ostvario svoj strateški cilj dobivši izuzeće od Trumpovih sankcija za uvoz ruske nafte i plina na godinu dana, iako je mađarski šef diplomacije Peter Szijjarto odmah nakon sastanka na X-u pogrešno uvjeravao da je SAD Mađarskoj odobrio "potpuno i neograničeno" izuzeće od ruskih sankcija, koje je Trump uveo nakon što ga je Putin "razočarao" svojim odbijanjem okončanja rata u Ukrajini. Orbán je time dobio dogovor koji će u Mađarskoj moći predstaviti kao svoj veliki uspjeh. Međutim, ništa nije dobio besplatno. U skladu s Trumpovom transakcijskom vanjskom politikom, Orbán je obećao da će Mađarska od SAD-a kupiti ukapljeni plin u vrijednosti od 600 milijuna dolara, a američki i mađarski čelnici potpisali su i memorandum o razumijevanju o nuklearnoj energiji. Sporazumom je dogovoreno da će Mađarska od američke kompanije Westinghouse kupiti gorivo za nuklearnu elektranu Paks u vrijednosti od 114 milijuna dolara, kao i tehnologije za skladištenje istrošenog goriva u nuklearnoj elektrani Paks, a dvije zemlje surađivat će i kada je riječ o malim modularnim reaktorima. Dogovoreno je da će American Airlines nastaviti sezonske letove između Philadelphije i Budimpešte, a Mađarskoj je u potpunosti obnovljen status u američkom programu ukidanja viza. Dogovorena je i vojna suradnja. Mađarska će od Sjedinjenih Država kupiti oružje i opremu u vrijednosti 700 milijuna dolara, a ojačat će i američko-mađarska akademska suradnja i razmjena, s obzirom na to da će Mađarska uplatiti milijun dolara za projekt istraživanja etične upotrebe umjetne inteligencije između američkog Katoličkog sveučilišta i Mađarskog katoličkog sveučilišta Pazmany Peter.

Iako je Orbán nedavno kritizirao Trumpovu odluku o uvođenju sankcija na rusku naftu, kazavši da su njegove sankcije Rusiji "pogreška" i da će to dovesti do povećanja cijena u Mađarskoj, čini se da mu Trump to nije zamjerio, što je doista rijetkost za inače iznimno taštog i osvetoljubivog Trumpa. Zbog toga Orbán sada nije štedio pohvale na Trumpov račun. On je i prije sastanka optimistično najavljivao početak "novog poglavlja" i "zlatnog doba" u mađarsko-američkim odnosima, što je pripisao isključivo Trumpovu povratku na vlast, nakon što je Bidenova administracija, kako je rekao, "uništila" odnose dviju zemalja. Najavio je uspostavu mađarsko-američkog strateškog partnerstva koje obuhvaća energetsku i obrambenu suradnju, kao i raspravu o situaciji nakon okončanja rusko-ukrajinskog sukoba koji, uvjeren je Orbán, može završiti ukrajinskom pobjedom samo ako se dogodi "čudo". Istaknuo je osim toga da je njegova vlada "jedina vlada u Europi koja sebe smatra modernom kršćanskom vladom", dok su sve ostale europske vlade, kako je rekao, u osnovi "liberalne ljevičarske vlade". "Mi smo svojevrsni otok različitosti u liberalnom oceanu u Europi", kazao je čelnik mađarske i europske ekstremne desnice, a Trump mu je uzvratio istom mjerom, nazivajući ga velikim vođom velike zemlje, iako Mađarska svojom veličinom i brojem stanovnika nedvojbeno spada u red manjih zemalja. "Svi ga poštuju. Neki ga i vole. I mogu vam reći, ja sam dvojnik: volim ga i poštujem", laskao je Trump Orbánu, nakon što je Orbán laskao Trumpu, tako da je sastanak protekao u njihovu međusobnom komplimentiranju.