Ako se išta može priznati mađarskom premijeru Viktoru Orbánu, to je da je uporan. Ne želi se odreći ruske nafte ni pod koju cijenu pa ponovno u Washingtonu razgovara s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji mu je prošli put dao košaricu. Orban je i to progutao i dalje nastavio hvaliti Trumpa kao nekoga tko hoda pola metra iznad zemlje, što nekome, tko se hrani laskanjem, znači izuzetno mnogo. Narativ koji vlast plasira u Mađarskoj vrlo je simplificiran i vrlo promišljeno izaziva emotivnu reakciju kod primatelja: "Jao nama. Natjera li nas EU da kupujemo naftu preko Hrvatske, nadrapali smo. Ta EU (Trumpa ne spominje) želi da mađarska domaćinstva plaćaju više režije. I ta Hrvatska, želi se obogatiti na vama, dragi sugrađani". U politici je dozvoljeno (gotovo) sve pa i takve manipulacije, gdje se ne spominje novac koji se zarađuje kupnjom ruskih energenata. A taj je novac dobrim dijelom uložen u – Hrvatsku. Dekonstrukcija mađarskih vlasti i tajkuna vezanih za vlast i Hrvatsku pokazuje vrlo pragmatičan, iako licemjeran odnos.
"Jao nama. Natjera li nas EU da kupujemo naftu preko Hrvatske, nadrapali smo", narativ je koji plasira mađarska vlast
Komentara 2
Mađari su bolesno opsjednuti Jadranom, jer je to sve bilo njihovo.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Pomutnja u Moskvi zbog Vučića, opet mu stigla poruka: 'Čini se kao da Srbija ima dva predsjednika...'
Pušio je kutiju cigareta dnevno, pio rakiju i zabijao kao blesav: 'Bez toga ne mogu igrati dobro'
Analitičari o incidentu u Zagrebu: 'Ovo nije napad samo na srpsku manjinu, nego i na hrvatsku državu'
Boban održao sastanak s Kovačevićem, poznata je sudbina Dinamovog trenera nakon teškog debakla
Želite prijaviti greške?
Zagreb dobiva zelenu aveniju i novu tramvajsku trasu: Saznajemo detalje projekta koji će preobraziti dio grada
Jean-Michel je pokopan, ne i njegove lekcije o životu i smrti
Bivši vatreni: Ako izgubite od njih onda je to zabrinjavajuće, a večeras je presudila ona pogreška
Ako Pokrovsk padne, Zelenski ima jedan jak adut: Rusija nema sredstava za takav prodor
Još iz kategorije
Digitalnim juanom Kinezi plaćaju dvije godine, SAD ima stablecoin, a digitalni euro – kasni
Vrijeme radi protiv svih u EU jer postoji realna mogućnost da će Amerika i Kina preuzeti tržište digitalnih valuta prije nego što se Europa dogovori
Hegemonija i globalizam idu ruku pod ruku, uvjerio se u to i Trump na susretu s Xijem
Ono gdje se Trump uklapa u globalistički 'narativ' jest njegova ljubav prema američkoj hegemoniji. Njemu je ta hegemonija draga pa je pokušao iskoristiti tu činjenicu kako bi se obračunao s globalizmom. Zbog toga je potegnuo alat nametanja carinskih barijera širom svijeta
Sada ćete ostatak života slušati o hrvatskom junaštvu i srpskoj kulturi!
Ali stvar je smiješna, ako bolje promislite. Cijeli život slušate onu rečenicu iz drame 'Hrvatski Faust', koju je autor Slobodan Šnajder posudio od svoje bake, a pogrešno je pripisana Miroslavu Krleži: Sačuvaj me, Bože, srpskog junaštva i hrvatske kulture. A sada ćete ostatak života slušati o hrvatskom junaštvu i srpskoj kulturi
Jean-Michel je pokopan, ne i njegove lekcije o životu i smrti
Nedostaje još jedna kockica u tom tragičnom mozaiku, a to je pravda koja mora pronaći put do onih koji su pomislili da su ubili i njega i njegovu ideju
Roboti uče kako se 'razmnožavati', uskoro će nas početi i tračati
Kako su objasnili programeri, botovi prelaze na GGWave, način prijenosa podataka putem zvučnih valova umjesto izgovorenih riječi. Starkov i Pidkuiko razvili su ga kako bi omogućili prijenos podataka temeljen na zvuku između nepovezanih uređaja.
'A šta će svit reć' o hrvatskom dobru
U percepciji javnosti teme prostornog planiranja odjekuju gotovo isključivo negativnim konotacijama – korupcijom, manipulacijom, nestručnim planiranjem
Zbogom ideologiji! Rusi i Kinezi ne slave trijumf ljevice u New Yorku
Danas između SAD-a i Kine (ili Rusije) postoji prije svega sukob oko nacionalnih interesa, a ne ideologije
Zabrani li Tomašević Thompsona u Areni, mogao bi mu se dogoditi Thompson na Trgu
Zašto je Thompson prije izbora Možemo, a poslije izbora Nemožemo, pitanje je sad. Retoričko pitanje, zato nema upitnika. Očito se nakon pobjede na izborima treba oprati pred vlastitim biračima
Svako je nasilje za osudu, društvo mora štititi manjine
Svako nasilje je za osudu i društvo mora štititi svoje manjine jer manjine su Hrvatska. To je naša odgovornost koja proizlazi iz slobode za koju su poginuli mnogi hrvatski mladići, ali i Srbi ratujući na strani Hrvatske vojske
Bolesna opsjednutost Orbanom