08.11.2025. u 10:20

"Jao nama. Natjera li nas EU da kupujemo naftu preko Hrvatske, nadrapali smo", narativ je koji plasira mađarska vlast

Ako se išta može priznati mađarskom premijeru Viktoru Orbánu, to je da je uporan. Ne želi se odreći ruske nafte ni pod koju cijenu pa ponovno u Washingtonu razgovara s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji mu je prošli put dao košaricu. Orban je i to progutao i dalje nastavio hvaliti Trumpa kao nekoga tko hoda pola metra iznad zemlje, što nekome, tko se hrani laskanjem, znači izuzetno mnogo. Narativ koji vlast plasira u Mađarskoj vrlo je simplificiran i vrlo promišljeno izaziva emotivnu reakciju kod primatelja: "Jao nama. Natjera li nas EU da kupujemo naftu preko Hrvatske, nadrapali smo. Ta EU (Trumpa ne spominje) želi da mađarska domaćinstva plaćaju više režije. I ta Hrvatska, želi se obogatiti na vama, dragi sugrađani". U politici je dozvoljeno (gotovo) sve pa i takve manipulacije, gdje se ne spominje novac koji se zarađuje kupnjom ruskih energenata. A taj je novac dobrim dijelom uložen u – Hrvatsku. Dekonstrukcija mađarskih vlasti i tajkuna vezanih za vlast i Hrvatsku pokazuje vrlo pragmatičan, iako licemjeran odnos.

Hrvatska nafta Mađarska Viktor Orbán

AN
anthropos
11:01 08.11.2025.

Bolesna opsjednutost Orbanom

SL
slonko
11:40 08.11.2025.

Mađari su bolesno opsjednuti Jadranom, jer je to sve bilo njihovo.

